İstanbul’da Korkulan Oldu! 100 Hastadan 13'ünde Var, Vaka Sayısı Artıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığına dikkat çekti.

İstanbul genelinde ü yüzde 8’lik bir artış var

“KORKULACAK BİR DURUM YOK”

Her yıl olduğu gibi bu sene de beklendik tablonun ortaya çıktığını söyleyen Güner "İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8’lik bir artış var. Ancak bir önceki senelere göre aynı korelasyonu görüyoruz ve korkulacak bir durum olmadığını önceki verilerimizle karşılaştırarak fark edebiliyoruz" diyerek korkulan bir durum olmadığını vurguladı.

Öğrenciler enfeksiyonları taşıyor

Okulların açılmasının vaka artışlarında etkili olduğunu belirten Güner, bahar aylarının başında mevsimsel artışları beklediklerini hatırlattı.

"ANA PROBLEM ARTMASI"

Güner “Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz” dedi.

Salgına karşı hijyen uyarısı

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının bazı gruplar için risk oluşturduğunu ifade eden Güner, hijyen kurallarına dikkat çekti. Güner "Hijyene dikkat edersek, toplu taşımalarda mesafemizi korursak bu dönemi daha rahat atlatabiliriz. Biz hastaysak başkalarına bulaştırmamak için maske takmamız, mesafemizi korumamız gerekiyor” diye belirtti.

100 HASTADAN 13'Ü İNFLUENZA

Güner, "İnfluenza ve koronavirüs testlerinde de mevsimsel artış gözleniyor. İstanbul'da 100 hastadan sadece 13'ü influenza virüsüyle enfekte olmuş durumda. Bunun dışında rinovirüsler, adenovirüsler gibi çeşitli viral enfeksiyonlar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor” diyerek artan vakalara dikkat çekti.

Kaynak: AA