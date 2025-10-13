Üniversitede Skandal Soruşturma: 4 Akademisyene İhraç Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) yapılan soruşturma kapsamında, eski rektör yardımcısı ve aynı zamanda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği’nde görevli Prof. Dr. M.T., Prof. Dr. A.B.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Öğr. Gör. Dr. M.A.’nın, ciddi etik ve hukuki ihlallerde bulundukları tespit edildi. Raporda, klinikte SGK mevzuatına aykırı işlemler yapıldığı, ameliyat kodlarının değiştirilerek usulsüz tahsilatlar gerçekleştirildiği, bazı ameliyatların ise hiç yapılmadığı halde yapılmış gibi sisteme girildiği ortaya çıktı.

Ayrıca, bazı operasyonların ay sonunda yapılmasına rağmen, bir sonraki ay tekrar yapılmış gibi gösterilerek, SGK’dan çift ödeme alındığı belirtildi.

ÖZEL HASTALARA ÖNCELİK

Disiplin raporuna yansıyan en çarpıcı bulgulardan biri, kanser hastalarının tedavisinin ertelenmesi oldu. Soruşturmada, söz konusu akademisyenlerin, "yoğun bakım yeri yok" bahanesiyle kanser şüphesi taşıyan hastaları beklettiği, buna karşılık “kendi özel hasta gruplarına öncelik verdikleri” aktarıldı.

İddialar arasında, “Kanser hastalarına haftalar sonrasına randevu verdirirken, robotik uyku apnesi ameliyatı gibi kendi hastalarını öncelikli olarak yoğun bakıma aldılar” şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) eski rektör yardımcısı Prof. Dr. M.T.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE SİSTEMATİK MOBBİNG

Soruşturma raporu, aynı zamanda üniversite bünyesindeki eğitim ortamında yaşanan ciddi bir sorunu da ortaya çıkardı. Dört akademisyenin, araştırma görevlilerine sistematik baskı uyguladığı, çalışma planlarını kişisel tercihlere göre düzenlediği ve bazı asistanların eğitim hakkının bilerek engellendiği belirtildi.

Raporda yer alan bir ifade şöyleydi: “Benim ekibimde olanlara ancak öğretirim, ekip dışında kalanlar benim ekibimde yer alamayanlar da iki tonsil (bademcik) yapar gider'”

Ayrıca, bazı araştırma görevlilerinin, “Senin hakkında öyle iddialarda bulunurum, psikolojik olarak rahatsız ederim, İstanbul-Ankara gezer durursun bunu düzeltebilmek için” gibi ifadelerle tehdit edildiği ortaya kondu.

YÖK’E ‘KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA’ TEKLİFİ

Disiplin kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda, Prof. Dr. M.T., Prof. Dr. A.B.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Dr. M.A.'nın eylemleri, “kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler” kapsamında değerlendirildi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca, dört akademisyen için kamu görevinden çıkarma cezası istendi. Rektörlük, söz konusu teklifi uygun bularak Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) iletti..

Soruşturma sürecinde, Dr. M.A.’nın geçtiğimiz Nisan ayında istifa ettiği, Prof. Dr. Ü.O.’nun ise Temmuz ayında emekliye ayrıldığı öğrenildi. YÖK’ün incelemesini kısa sürede tamamlaması ve nihai kararı vermesi bekleniyor.

GİZLİ KAMERA SKANDALI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Eski rektör yardımcısı Prof. Dr. M.T., daha önce de odası önüne kurduğu ve üniversitenin güvenlik sistemine dahil olmayan gizli kamera nedeniyle gündeme gelmişti. Bu kameranın, görev kötüye kullanımı, güven ihlali ve özel hayatın gizliliğine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle, ayrı bir disiplin soruşturması daha başlatıldı. Bu olayla ilgili de kamu görevinden çıkarma cezası teklifi YÖK’e iletildi.Akademik etik ve kamu sorumluluğu açısından çarpıcı sonuçlar doğurabilecek bu dosyada, YÖK’ün vereceği karar, üniversite camiası tarafından dikkatle bekleniyor.





Kaynak: DHA