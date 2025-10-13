Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi İçin Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkes konulu "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır’a gitti. Erdoğan'ın zirvede bir konuşma yapması ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi İçin Mısır'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır’a gitti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a gitti.

İKİLİ GÖRÜŞMELERDE YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Şarm el-Şeyh'i ziyaret edeceğini aktardı.

Duran açıklamasında , Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede bir konuşma yapmasının beklendiğini ayrıca katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını bildirdi.

Kaynak: İHA

