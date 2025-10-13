İsrail Medyasından Çarpıcı 'İbrahim Kalın' Analizi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gölgesi'

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının arkasından İsrail basını, MİT Başkanı İbrahim Kalın hakkında dikkat çeken bir yazı yayımladı. Kalın'ın İsrail ile ilişkileri onarmak isteyen "ilkeli bir entelektüel" olduğu ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gölgesi" olduğu söylenen yazıda, MİT Başkanı'nın "en büyük avantajına" da yer verildi.

Son Güncelleme:
İsrail Medyasından Çarpıcı 'İbrahim Kalın' Analizi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gölgesi'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ve esir takası için Tel Aviv hükümeti ile Hamas arasında anlaşma imzalandı. Dünyanın gözü bölgeye çevrilirken, İsrail basınından çarpıcı bir analiz yazısı geldi. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile ilgili kapsamlı bir yazı yayımlayarak övgülerde bulundu.

"Hamas'a baskı kuran MİT Başkanı: Rehinelere karşı duyarlı, İsrail ile bağları yeniden kurmak istiyor" başlıklı yazıda Kalın'ın müzakere sürecinde çok kilit bir isim olduğu belirtilerek "Gazze görüşmelerinde kritik bir rol üstlendi ve İsrailli yetkililerle bağı olduğu bilinen Kalın, ilişkileri yeniden kurmak ve hatta İsrailli turistleri geri getirmek istiyor" denildi.

İsrail Medyasından Çarpıcı 'İbrahim Kalın' Analizi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gölgesi' - Resim : 1
MİT Başkanı İbrahim Kalın

'İSRAİL KARŞITI DEĞİL, İLKELİ BİR ENTELEKTÜEL'

İbrahim Kalın'ın uzun süredir Türkiye hükümetinin önde gelen isimlerinden olduğu ifade edilen yazıda, kıdemli İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalın'a tamamen güvendiğini ve Cumhurbaşkanı'nın gölgesi olduğunu düşündükleri yazıldı.

İsrail'e açıkça tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine Kalın'ın duruma daha geniş açıdan baktığını söyleyen gazete, İsrailli üst düzey bir istihbarat yetkilisinin Kalın için "O, İsrail karşıtı değil. Akıllı, ilkeli bir entelektüel ve olağandışı hobileri olan biri" dediğini aktardı. Gazete, Kalın'ın bağlama çaldığını ve doğa fotoğrafçılığına ilgisi olduğunu vurguladı.

İsrail Medyasından Çarpıcı 'İbrahim Kalın' Analizi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gölgesi' - Resim : 2
MİT Başkanı İbrahim Kalın

'BUZLARI ERİTMEK İSTİYOR'

İbrahim Kalın'ın İsrail ile Türkiye arasındaki bağların yeniden onarılmasını umduğunu iddia eden gazete, "Buzları eritmek istiyor. Tel Aviv'e bir büyükelçi göndermek ve Ankara'ya gelecek İsrail büyükelçisini karşılamak istiyor. Uçuşların yeniden başlamasını, turizmi canlandırmak ve ticaret ve tarım işbirliğini güçlendirmek istiyor" dedi.

'KALIN'IN EN BÜYÜK AVANTAJI...'

Yazıda, İsrail'e göre Kalın'ın en büyük avantajının Hamas'ın lider kadrosuyla doğrudan iletişime geçmesi olduğu da ifade edildi. Haberde, "Bu bağlantılar, İsrailli rehinelere ulaşılmasını sağladı. Bu doğrudan iletişim, Trump'ın Türkiye'yi de görüşmelere getirmesinden önce yoktu" denildi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü... 'Çok Saygı Duyulan Biri'Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü... 'Çok Saygı Duyulan Biri'Siyaset
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası BaşladıHamas ve İsrail Arasında Rehine Takası BaşladıDünya
İsrail’in Kirli Yüzü: Esir Takası Öncesi Filistinlilere Acımasız Muamele! Görüntüler İnfial Yarattıİsrail’in Kirli Yüzü: Esir Takası Öncesi Filistinlilere Acımasız Muamele! Görüntüler İnfial YarattıDünya

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
İsrail Gazze İbrahim Kalın
Son Güncelleme:
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Gürcistan Maçı Öncesi A Milli Takım'da Skandal! Berke Özer Kampı Apar Topar Terk Etti: Sebebi İse Ayrılmasından Daha Bomba A Milli Takım'da Büyük Kriz! Apar Topar Ayrıldı
ABD Başkanı Trump Tel Aviv'de: Netanyahu Karşıladı Ve Trump Tel Aviv'de! Böyle Teşekkür Ettiler
Anne Babalar Dikkat! Meclis’e Sunuldu: Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak Meclis'e Sunuldu! Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı
Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne... Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne...
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek