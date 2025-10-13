İsrail Medyasından Çarpıcı 'İbrahim Kalın' Analizi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gölgesi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ve esir takası için Tel Aviv hükümeti ile Hamas arasında anlaşma imzalandı. Dünyanın gözü bölgeye çevrilirken, İsrail basınından çarpıcı bir analiz yazısı geldi. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile ilgili kapsamlı bir yazı yayımlayarak övgülerde bulundu.

"Hamas'a baskı kuran MİT Başkanı: Rehinelere karşı duyarlı, İsrail ile bağları yeniden kurmak istiyor" başlıklı yazıda Kalın'ın müzakere sürecinde çok kilit bir isim olduğu belirtilerek "Gazze görüşmelerinde kritik bir rol üstlendi ve İsrailli yetkililerle bağı olduğu bilinen Kalın, ilişkileri yeniden kurmak ve hatta İsrailli turistleri geri getirmek istiyor" denildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın

'İSRAİL KARŞITI DEĞİL, İLKELİ BİR ENTELEKTÜEL'

İbrahim Kalın'ın uzun süredir Türkiye hükümetinin önde gelen isimlerinden olduğu ifade edilen yazıda, kıdemli İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalın'a tamamen güvendiğini ve Cumhurbaşkanı'nın gölgesi olduğunu düşündükleri yazıldı.

İsrail'e açıkça tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine Kalın'ın duruma daha geniş açıdan baktığını söyleyen gazete, İsrailli üst düzey bir istihbarat yetkilisinin Kalın için "O, İsrail karşıtı değil. Akıllı, ilkeli bir entelektüel ve olağandışı hobileri olan biri" dediğini aktardı. Gazete, Kalın'ın bağlama çaldığını ve doğa fotoğrafçılığına ilgisi olduğunu vurguladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın

'BUZLARI ERİTMEK İSTİYOR'

İbrahim Kalın'ın İsrail ile Türkiye arasındaki bağların yeniden onarılmasını umduğunu iddia eden gazete, "Buzları eritmek istiyor. Tel Aviv'e bir büyükelçi göndermek ve Ankara'ya gelecek İsrail büyükelçisini karşılamak istiyor. Uçuşların yeniden başlamasını, turizmi canlandırmak ve ticaret ve tarım işbirliğini güçlendirmek istiyor" dedi.

'KALIN'IN EN BÜYÜK AVANTAJI...'

Yazıda, İsrail'e göre Kalın'ın en büyük avantajının Hamas'ın lider kadrosuyla doğrudan iletişime geçmesi olduğu da ifade edildi. Haberde, "Bu bağlantılar, İsrailli rehinelere ulaşılmasını sağladı. Bu doğrudan iletişim, Trump'ın Türkiye'yi de görüşmelere getirmesinden önce yoktu" denildi.

Kaynak: Nefes Gazetesi