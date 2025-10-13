Dilencinin Üzerinden Servet Çıktı! Ekipler Çeyrek Altınları Saya Saya Bitiremedi

Esenyurt’ta dilencilik yaptığı tespit edilen yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Zabıta ekiplerinin takibi sonucu yakalanan kadının üzerindeki altın ve paraların toplam değerinin yaklaşık 625 bin lira olduğu belirlendi.

Esenyurt’ta vatandaşların insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden adeta servet çıktı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürürken dikkat çeken bir olaya imza attı.

Esenyurt Devlet Hastanesi önünde vatandaşlardan para toplarken tespit edilen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. Takip sonucunda polis desteğiyle gözaltına alınan kadın, karakola götürülerek üst aramasına tabi tutuldu.

ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

Yapılan aramada kadının üzerinden tam 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Elde edilen paranın ve altınların toplam değerinin yaklaşık 625 bin lira olduğu belirlendi. Kadın hakkında idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen altın ve paralar tutanak altına alındı.

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin yalnızca yasalara aykırı olmadığını, bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti. Vatandaşların dini ve insani duygularının suistimal edilmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Aksoy, ilçede denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

