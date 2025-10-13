Bursaspor Maçında Gıda Skandalı: Taraftarlara Bozuk Köfte ve Küflü Sucuk Yedireceklerdi

Bursaspor–Menemen FK maçı öncesi stadyum çevresinde yapılan gıda denetiminde skandal ürünler ele geçirildi. Zabıtalar, taraftarlara satılmak üzere hazırlanan bozuk köfteler ve küflenmiş sucukları son anda tespit etti. Facianın eşiğinden dönülen olayda, 25 satıcıya para cezası kesildi, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme:
Bursaspor Maçında Gıda Skandalı: Taraftarlara Bozuk Köfte ve Küflü Sucuk Yedireceklerdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da dün oynanan Bursaspor–Menemen FK maçı öncesinde stadyum çevresinde büyük bir gıda skandalı yaşandı. Büyükşehir ve Osmangazi zabıta ekiplerinin yaptığı ani denetimlerde, taraftarlara satılmak üzere hazırlanan bozuk köfteler ve küflenmiş sucuklar ele geçirildi. Operasyon sayesinde olası bir gıda zehirlenmesi faciası son anda önlendi.

KÜFLÜ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Zabıta ekipleri, maç günü stadyum çevresinde yaptıkları kontroller sırasında şüpheli ürünlere rastladı. İncelemelerde, taraftarlara satılacağı belirtilen köftelerin daha önce pişirilip uygun koşullarda dondurulmadığı, kötü koku yaydığı tespit edildi. Aynı noktada bulunan sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi. İddialara göre köfteler, iki hafta önceki maçta üretilip yeniden satışa hazırlanmıştı.

Bursaspor Maçında Gıda Skandalı: Taraftarlara Bozuk Köfte ve Küflü Sucuk Yedireceklerdi - Resim : 1
Bursaspor–Menemen FK maçı öncesi stadyum çevresinde yapılan gıda denetiminde bozuk ürünler ele geçirildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplu zehirlenmelere yol açabilecek düzeyde bozuk olduğunu vurguladı. Ürünler zabıta ekiplerince imha edilirken, olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 25 seyyar satıcıya işlem yapıldı ve 2 bin 953 TL para cezası uygulandı.

Olayın ardından sosyal medyada büyük tepki gösteren Bursaspor taraftarları, “Sağlığımız hiçe sayıldı” yorumlarında bulundu.

Ankara’da 17 Bin Tonluk Mide Bulandıran Skandal! 'Ölüme Davetiye' ÇıkardılarAnkara’da 17 Bin Tonluk Mide Bulandıran Skandal! 'Ölüme Davetiye' ÇıkardılarGüncel

Ankara’da Ölüme Korkunç Davetiye! Tam 3 Ton, Hepsi Bozuk ve Küflenmiş … Tek Tek İmha EdildiAnkara’da Ölüme Korkunç Davetiye! Tam 3 Ton, Hepsi Bozuk ve Küflenmiş … Tek Tek İmha EdildiGüncel

Gaziantep’te Mide Bulandıran Skandal! Kasabın Akılalmaz Düzeneği ifşa Oldu, Böylesi GörülmediGaziantep’te Mide Bulandıran Skandal! Kasabın Akılalmaz Düzeneği ifşa Oldu, Böylesi GörülmediGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursaspor Zabıta
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık! Sadettin Saran Görevine Son Verdi Sadettin Saran Görevine Son Verdi
Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha Göndermeyiz Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı
Doğum İzinlerine Yeni Düzenleme Yolda! İşçi ve Memur Anne Babalar Arasındaki Fark Kalkacak Doğum İzinlerine Yeni Düzenleme Yolda! İşçi ve Memur Anne Babalar Arasındaki Fark Kalkacak
Bakan Bak Duyurdu: KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başladı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı
Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne... Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne...
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek