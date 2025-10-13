Bursaspor Maçında Gıda Skandalı: Taraftarlara Bozuk Köfte ve Küflü Sucuk Yedireceklerdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da dün oynanan Bursaspor–Menemen FK maçı öncesinde stadyum çevresinde büyük bir gıda skandalı yaşandı. Büyükşehir ve Osmangazi zabıta ekiplerinin yaptığı ani denetimlerde, taraftarlara satılmak üzere hazırlanan bozuk köfteler ve küflenmiş sucuklar ele geçirildi. Operasyon sayesinde olası bir gıda zehirlenmesi faciası son anda önlendi.

KÜFLÜ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Zabıta ekipleri, maç günü stadyum çevresinde yaptıkları kontroller sırasında şüpheli ürünlere rastladı. İncelemelerde, taraftarlara satılacağı belirtilen köftelerin daha önce pişirilip uygun koşullarda dondurulmadığı, kötü koku yaydığı tespit edildi. Aynı noktada bulunan sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi. İddialara göre köfteler, iki hafta önceki maçta üretilip yeniden satışa hazırlanmıştı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin toplu zehirlenmelere yol açabilecek düzeyde bozuk olduğunu vurguladı. Ürünler zabıta ekiplerince imha edilirken, olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 25 seyyar satıcıya işlem yapıldı ve 2 bin 953 TL para cezası uygulandı.

Olayın ardından sosyal medyada büyük tepki gösteren Bursaspor taraftarları, “Sağlığımız hiçe sayıldı” yorumlarında bulundu.

Kaynak: İHA