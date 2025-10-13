Bakan Bak Duyurdu: KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

BAKAN BAK AÇIKLADI

Bakan Osman Aşkın Bak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlere hitaben şunları söyledi:

“Sevgili gençler; GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.”

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasına göre burs/kredi başvuruları için uygun olan adaylar:

- 2025-2026 öğretim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler

- Hâlihazırda bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri

- Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları

Bu öğrenciler, belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURU BİLGİLERİNDE GÜNCELLEME YAPILABİLİYOR

Öğrenciler, başvurularını yaptıktan sonra bilgilerinde herhangi bir hata veya değişiklik varsa, 17 Ekim’e kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Başvurular, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek. Bu nedenle:

- Öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerini e-Devlet’te kontrol etmeleri gerekiyor.

- Hatalı bilgi gören öğrenciler, kendi üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmalı.

- Başvuru sırasında beyan edilen ekonomik, sosyal ve başarı durumları kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacak.

Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLER İÇİN BELGE GEREKMEZ

Burs ve kredi başvurularında, özel durum beyan eden öğrencilerin ayrıca belge göndermesi gerekmiyor. Aşağıdaki gruplara giren öğrencilerin durumu, ilgili kurumlarca otomatik olarak kontrol edilecek:

- Şehit veya gazi çocukları (şehit bekar ise kardeşi, gazi bekar ise kendisi)

- Anne ve babası (her ikisi) vefat edenler

- Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlar

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde yetişenler

- Darüşşafaka Lisesi mezunları

- Milli sporcular

BAŞVURU İÇİN SON GÜN: 17 EKİM

GSB burs ve kredi başvuruları 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

