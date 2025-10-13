Doğum İzinlerine Yeni Düzenleme Yolda! İşçi ve Memur Anne Babalar Arasındaki Fark Kalkacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 yılı ‘Aile Yılı’ olarak belirlenirken, hükümetten bu konuda dikkat çeken adımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak çalışan anne ve babaların doğum izni haklarına ilişkin düzenlemelerin kapıda olduğu belirtildi. Yeni çalışmaya göre, çalışan işçi ve memur anneler arasında doğum, süt ve süresiz izin farkları kalkacak. Annelerin izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak ve işçi ve memur babaların arasındaki fark da kalkacak ve 10 günlük babalık izni de 15 güne çıkacak.

Sabah’ın aktardığına göre, kadın çalışanların doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 olarak toplamda 16 haftalık doğum izni bulunurken, çoğul gebelikte buna 2 haftalık daha ekleme yapılıyordu. İzin dağılımının doğumdan önce üç doğumdan sonra 13 hafta olarak güncellenmesi gündeme geldi.

Doğum izinleri için konuşulan bir düzenleme de kadın memurlara verilen doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor.

Memur ve işçi anne-babalar eşitleniyor.

SÜT İZNİ EŞİTLENECEK

Süt izinleri konusunda da memur ve işçi arasındaki farkın kalkması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle, işçi anneler de memur anneler gibi ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1.5 saat süt izni kullanacak.

Doğum yapan memurlara 8 haftalık iznin ardından 2 yıl ücretsiz izin hakkı verilirken, işçilere 6 ay ücretsiz izin hakkı veriliyordu. Yeni düzenlemeyle 6 ay izin kullanan işçiler de memurlar gibi 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek.

İŞÇİ BABALAR MEMUR BABALARLA EŞİT OLACAK

Yasal düzenlemede, işçi babaların 5 gün olan doğum izni süresi de 10 güne çıkarılacak. Böylece işçi ve memur babaların doğum izni süresi eşitlenecek.

Söz konusu düzenleme olgunlaşmasının ardından Meclis’e sunulacak.

