Doğum İzinlerine Yeni Düzenleme Yolda! İşçi ve Memur Anne Babalar Arasındaki Fark Kalkacak

Doğum izinlerine ilişkin yeni düzenlemeye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, işçi ve memur anne babalar arasındaki farkın kalkacağı bildirildi. Annelerin izninin de 24 haftaya çıkarılması gündeme getirildi.

Son Güncelleme:
Doğum İzinlerine Yeni Düzenleme Yolda! İşçi ve Memur Anne Babalar Arasındaki Fark Kalkacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 yılı ‘Aile Yılı’ olarak belirlenirken, hükümetten bu konuda dikkat çeken adımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak çalışan anne ve babaların doğum izni haklarına ilişkin düzenlemelerin kapıda olduğu belirtildi. Yeni çalışmaya göre, çalışan işçi ve memur anneler arasında doğum, süt ve süresiz izin farkları kalkacak. Annelerin izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak ve işçi ve memur babaların arasındaki fark da kalkacak ve 10 günlük babalık izni de 15 güne çıkacak.

Sabah’ın aktardığına göre, kadın çalışanların doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 olarak toplamda 16 haftalık doğum izni bulunurken, çoğul gebelikte buna 2 haftalık daha ekleme yapılıyordu. İzin dağılımının doğumdan önce üç doğumdan sonra 13 hafta olarak güncellenmesi gündeme geldi.

Doğum izinleri için konuşulan bir düzenleme de kadın memurlara verilen doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor.

Doğum İzinlerine Yeni Düzenleme Yolda! İşçi ve Memur Anne Babalar Arasındaki Fark Kalkacak - Resim : 1
Memur ve işçi anne-babalar eşitleniyor.

SÜT İZNİ EŞİTLENECEK

Süt izinleri konusunda da memur ve işçi arasındaki farkın kalkması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle, işçi anneler de memur anneler gibi ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1.5 saat süt izni kullanacak.

Doğum yapan memurlara 8 haftalık iznin ardından 2 yıl ücretsiz izin hakkı verilirken, işçilere 6 ay ücretsiz izin hakkı veriliyordu. Yeni düzenlemeyle 6 ay izin kullanan işçiler de memurlar gibi 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek.

İŞÇİ BABALAR MEMUR BABALARLA EŞİT OLACAK

Yasal düzenlemede, işçi babaların 5 gün olan doğum izni süresi de 10 güne çıkarılacak. Böylece işçi ve memur babaların doğum izni süresi eşitlenecek.

Söz konusu düzenleme olgunlaşmasının ardından Meclis’e sunulacak.

Kadınların İzni Olmadan İlaçla Doğum Yaptırmıştı... Özel Hastanede Doğum Skandalında Flaş Gelişme!Kadınların İzni Olmadan İlaçla Doğum Yaptırmıştı... Özel Hastanede Doğum Skandalında Flaş Gelişme!Güncel
Doğum İzninde Geri Sayım Başladı! Masadaki Formül Belli Oldu: Doğum İzni UzatılıyorDoğum İzninde Geri Sayım Başladı! Masadaki Formül Belli Oldu: Doğum İzni UzatılıyorEkonomi
SGK Uzmanı İsa Karakaş Kritik Detayı Açıkladı: Yarı Zamanlı Çalışmada O Hak KaybedilecekSGK Uzmanı İsa Karakaş Kritik Detayı Açıkladı: Yarı Zamanlı Çalışmada O Hak KaybedilecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Doğum İzni Aile
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini Yaktı Fenerbahçe’de Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak
Türkiye’nin En Büyük Gölü Yok Oluyor! Haritalar Değişiyor, Tehlike Derinleşiyor Türkiye’nin En Büyük Gölü Yok Oluyor! Haritalar Değişiyor, Tehlike Derinleşiyor
Sorel Dağıstanlı Tedavisinin Ardından Aylar Sonra Yeniden Ekranda Sorel Dağıstanlı Tedavisinin Ardından Aylar Sonra Ekranda
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı
Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne... Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne...
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek