Sorel Dağıstanlı Tedavisinin Ardından Aylar Sonra Yeniden Ekranda
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan sunucu Sorel Dağıstanlı, tedavi sürecini tamamlayarak yeniden izleyicisiyle buluştu. Dağıstanlı, ilk yayınında "'Kısa bir mola' demiştik temmuz ayında. Bu mola biraz uzadı. Sağlık durumuyla ilgiliydi ama şimdi karşınızdayım" dedi. Ablası gazeteci Müge Dağıstanlı ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne teşekkür etti.
Ekranların tanınan yüzlerinden Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, bir süredir devam eden tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine geri döndü. Aylar sonra yeniden ekrana çıkan Dağıstanlı, ilk yayınında "Kısa bir açıklama borçluyum sizlere. Sosyal medyadan da çok sordunuz. 'Kısa bir mola' demiştik temmuz ayında. Bu mola biraz uzadı. Sağlık durumuyla ilgiliydi ama şimdi karşınızdayım" diyerek durumunu açıkladı.
CERRAHPAŞA'YA TEŞEKKÜR
Müge Dağıstanlı, yaptığı paylaşımda kardeşinin ekrana döndüğünü belirterek tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. Dağıstanlı'nın açıklaması şöyle:
"Sorel Dağıstanlı yeniden ekranda. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki tüm sağlık çalışanlarına ve değerli hocalarına bir kez daha teşekkür ederiz."
Sorel Dağıstanlı'nın ekranlara geri dönmesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından sevinçle karşılandı.
