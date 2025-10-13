Sorel Dağıstanlı Tedavisinin Ardından Aylar Sonra Yeniden Ekranda

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan sunucu Sorel Dağıstanlı, tedavi sürecini tamamlayarak yeniden izleyicisiyle buluştu. Dağıstanlı, ilk yayınında "'Kısa bir mola' demiştik temmuz ayında. Bu mola biraz uzadı. Sağlık durumuyla ilgiliydi ama şimdi karşınızdayım" dedi. Ablası gazeteci Müge Dağıstanlı ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne teşekkür etti.

Son Güncelleme:
Sorel Dağıstanlı Tedavisinin Ardından Aylar Sonra Yeniden Ekranda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların tanınan yüzlerinden Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, bir süredir devam eden tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine geri döndü. Aylar sonra yeniden ekrana çıkan Dağıstanlı, ilk yayınında "Kısa bir açıklama borçluyum sizlere. Sosyal medyadan da çok sordunuz. 'Kısa bir mola' demiştik temmuz ayında. Bu mola biraz uzadı. Sağlık durumuyla ilgiliydi ama şimdi karşınızdayım" diyerek durumunu açıkladı.

CERRAHPAŞA'YA TEŞEKKÜR

Müge Dağıstanlı, yaptığı paylaşımda kardeşinin ekrana döndüğünü belirterek tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. Dağıstanlı'nın açıklaması şöyle:

"Sorel Dağıstanlı yeniden ekranda. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki tüm sağlık çalışanlarına ve değerli hocalarına bir kez daha teşekkür ederiz."

Sorel Dağıstanlı Tedavisinin Ardından Aylar Sonra Yeniden Ekranda - Resim : 1
Müge Dağıstanlı'nın paylaşımı

Sorel Dağıstanlı'nın ekranlara geri dönmesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından sevinçle karşılandı.

RTÜK’ten Beş Televizyon Kanalına Üst Sınırdan CezaRTÜK’ten Beş Televizyon Kanalına Üst Sınırdan CezaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Halk TV
Son Güncelleme:
Akademisyen Emrah Gülsunar Tekrar Gözaltına Alındı Akademisyen Emrah Gülsunar Tekrar Gözaltına Alındı
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini Yaktı Fenerbahçe’de Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak
Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilik Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi
Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha Göndermeyiz Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı
Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne... Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne...
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek