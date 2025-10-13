Sorel Dağıstanlı Tedavisinin Ardından Aylar Sonra Yeniden Ekranda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların tanınan yüzlerinden Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, bir süredir devam eden tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine geri döndü. Aylar sonra yeniden ekrana çıkan Dağıstanlı, ilk yayınında "Kısa bir açıklama borçluyum sizlere. Sosyal medyadan da çok sordunuz. 'Kısa bir mola' demiştik temmuz ayında. Bu mola biraz uzadı. Sağlık durumuyla ilgiliydi ama şimdi karşınızdayım" diyerek durumunu açıkladı.

CERRAHPAŞA'YA TEŞEKKÜR

Müge Dağıstanlı, yaptığı paylaşımda kardeşinin ekrana döndüğünü belirterek tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. Dağıstanlı'nın açıklaması şöyle:

"Sorel Dağıstanlı yeniden ekranda. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki tüm sağlık çalışanlarına ve değerli hocalarına bir kez daha teşekkür ederiz."

Müge Dağıstanlı'nın paylaşımı

Sorel Dağıstanlı'nın ekranlara geri dönmesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından sevinçle karşılandı.

