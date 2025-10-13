Akademisyen Emrah Gülsunar Tekrar Gözaltına Alındı

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, sabah saatlerinde evine yapılan polis baskınıyla bir kez daha gözaltına alındı. Gülsunar'ın, yaptığı son anket çalışması nedeniyle hedef gösterildiği iddia ediliyor.

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, bu sabah evine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltı nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, Gülsunar'ın avukatları ve yakınları, durumun son yaptığı bir anket çalışmasıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

Gülsunar, Nobel ödülü tartışmaları kapsamında Venezuela ile ilgili yaptığı bir anket sonrasında bazı kesimler tarafından hedef gösterilmişti. Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren Gülsunar, anketin Türkiye ile bir ilgisi olmadığını ifade etmişti.

Gülsunar, kendisini hedef gösteren bir paylaşımı alıntılayarak ankete şu sözlerle açıklık getirmişti:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."

EYLÜLDE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Emrah Gülsunar, geçtiğimiz eylül ayında da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" iddialarıyla gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

