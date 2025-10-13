Siber Suçlara Dev Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı, 59'u Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların bilançosunu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 25 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 274 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu ifadeyi kullandı: "25 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheli şahıs tutuklandı. 123’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili paylaştığı detaylarda, şüphelilerin kullandığı yöntemleri de sıraladı. Zanlıların; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu yolla elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları ,'oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' gibi bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına sızarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

73 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda; Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda önemli miktarda mal varlığına da el konuldu. Operasyonlarda 10 adet soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 araç ve 7 tapuya el konulduğu bildirildi.

Bakan Yerlikaya, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz gereğini yaparız."

