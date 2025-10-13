Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kutlamalar çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliği önünde düzenlenecek resmi törenler ve Ulus'taki 1. Meclis önünden başlayacak olan Seğmenler yürüyüşü nedeniyle, sabah saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar şu yollar trafiğe kapalı olacak:

Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü

Çapa Sokağı (çift yönlü)

Ayrıca, ihtiyaç olması halinde trafiğe kapatılacak yollar şunlardır:

Çankırı Caddesi

Atatürk Bulvarı

Anafartalar Caddesi

Hisar Parkı Caddesi

İpek Caddesi

Bedesten Sokak

Gözcü Sokak

Kalekapısı Sokak

Alitaş Sokak

Yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar (çift yönlü)

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA