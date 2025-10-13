Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle saat 08.30'dan programın bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kutlamalar çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Valiliği önünde düzenlenecek resmi törenler ve Ulus'taki 1. Meclis önünden başlayacak olan Seğmenler yürüyüşü nedeniyle, sabah saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar şu yollar trafiğe kapalı olacak:
- Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü
- Çapa Sokağı (çift yönlü)
Ayrıca, ihtiyaç olması halinde trafiğe kapatılacak yollar şunlardır:
- Çankırı Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- Anafartalar Caddesi
- Hisar Parkı Caddesi
- İpek Caddesi
- Bedesten Sokak
- Gözcü Sokak
- Kalekapısı Sokak
- Alitaş Sokak
- Yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar (çift yönlü)
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini tavsiye etti.
