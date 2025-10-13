Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle saat 08.30'dan programın bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Son Güncelleme:
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kutlamalar çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliği önünde düzenlenecek resmi törenler ve Ulus'taki 1. Meclis önünden başlayacak olan Seğmenler yürüyüşü nedeniyle, sabah saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar şu yollar trafiğe kapalı olacak:

  • Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü
  • Çapa Sokağı (çift yönlü)

Ayrıca, ihtiyaç olması halinde trafiğe kapatılacak yollar şunlardır:

  • Çankırı Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • Anafartalar Caddesi
  • Hisar Parkı Caddesi
  • İpek Caddesi
  • Bedesten Sokak
  • Gözcü Sokak
  • Kalekapısı Sokak
  • Alitaş Sokak
  • Yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar (çift yönlü)

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini tavsiye etti.

Meclis Harekete Geçti: Trafik İhlaline Ağır Cezalar, Ehliyetler Geri AlınacakMeclis Harekete Geçti: Trafik İhlaline Ağır Cezalar, Ehliyetler Geri AlınacakEkonomi

Pazar Günü Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Bu Yollar Kapalı OlacakPazar Günü Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Bu Yollar Kapalı OlacakGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik Ankara
Son Güncelleme:
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek
Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı
Niğde'de Tipi Kabusu! Aladağlar'da Kaybolan 4 Öğrenci... Niğde'de Tipi Kabusu! Aladağlar'da Kaybolan 4 Öğrenci...
Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha Göndermeyiz Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı
Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme! Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme!
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı
Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne... Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne...
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek