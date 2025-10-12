Meclis Harekete Geçti: Trafik İhlaline Ağır Cezalar, Ehliyetler Geri Alınacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta, Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren kanun teklifi görüşülecek. Düzenlemeyle birlikte trafik ihlallerine yönelik para cezalarında ciddi artışlar planlanıyor.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE 16 BİN LİRA CEZA

Teklife göre, çevreyi rahatsız edecek şekilde araçlarda ses sistemi modifikasyonu yapan sürücülere 16 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

KIRMIZI IŞIKTA KAZAYA NEDEN OLANIN EHLİYETİ GERİ ALINACAK

Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya yol açan sürücüler için ise yeni yaptırımlar öngörülüyor. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Ehliyetin iadesi, psikoteknik değerlendirme sonucuna bağlı olacak.

TRAFİKTE TACİZE VE TEHLİKELİ SÜRÜŞE AĞIR YAPTIRIMLAR

Kanun teklifinde, trafikte diğer araçları taciz eden veya saldırı amacıyla takip eden sürücülere 180 bin TL’ye kadar para cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak, araçları da 30 gün boyunca trafikten menedilebilecek.

TELEFONLA KONUŞANLARA 5 BİN LİRA CEZA

Seyir halindeyken cep telefonu veya araç telefonu kullanan sürücülere 5 bin TL idari para cezası kesilecek. Bu düzenleme ile sürücülerin dikkatinin dağılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YARIŞ YAPANLARA 2 YIL EHLİYET YASAĞI

Şehir içinde motorlu araçlarla yarış yapanlara 46 bin TL ceza verilecek. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

KAZADAN KAÇAN SÜRÜCÜYE HAPİS CEZASI

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında, yasal zorunluluk dışında olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE UYMAYANLARA PARA VE EHLİYET CEZASI

Geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye veya yangın söndürme araçlarına yol vermeyen sürücüler 15 bin TL’ye kadar ceza ödeyecek. Yaralı veya acil hasta taşıyan araçlara yol açmayan sürücüler ise 46 bin TL ceza ile karşı karşıya kalacak, ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

KOMİSYONLARDA YOĞUN GÜNDEM

Meclis’te sadece Genel Kurul değil, komisyonlar da yoğun bir çalışma haftasına hazırlanıyor.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE ELE ALINACAK

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na bağlı Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, salı günü Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) öğrencilere yönelik ayrımcılıkla mücadele konusunda bilgi alacak.

AB İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILACAK

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu da Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden, Türkiye-AB ilişkilerine dair bir sunum dinleyecek.

VAKIFLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLECEK

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AKP tarafından sunulan Milli Parklar Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri gündemine alacak. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ise Vakıflar Kanunu'ndaki değişiklik teklifini değerlendirecek.

2026 BÜTÇESİ CUMA GÜNÜ SUNULACAK

Öte yandan, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi’nin 17 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Bütçe teklifi, önümüzdeki haftalarda Meclis gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.

SİYASİ PARTİ GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Haftanın ilk günlerinde, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler de kendi grup toplantılarını gerçekleştirecek. Grup başkanvekilleri, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: DHA