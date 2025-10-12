Türkiye'nin Dev Markasından Beklenmedik Karar: 10 Yıldır Aktif Olduğu Ülkeden Çekildi: 35 Mağazasını Apar Topar Kapatıyor

Türkiye'nin mobilya ve dekorasyon devi English Home, o ülkeden çekilme kararı aldı. 10 yılı aşkın faaliyet gösteren dev marka, tüm işlemlerini durdurma kararı aldı. 35 mağazasını apar topar kapatma kararı alındı. İşte tüm detaylar haberimizde...

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Dev Markasından Beklenmedik Karar: 10 Yıldır Aktif Olduğu Ülkeden Çekildi: 35 Mağazasını Apar Topar Kapatıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket 35 mağazasını apar topar kapatma kararı aldı.

10 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORDU! TÜRKİYE'NİN DEV MARKASI TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home English Home, 2010 yılında yurt dışı açılımına Ukrayna ile başlamış ve kısa sürede 35 mağazaya kadar ulaşmıştı. Ancak dev marka radikal bir kararla Ukrayna pazarından ayrılma kararı aldı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre şirket, "pazar koşulları ve operasyonel zorluklar" gerekçesiyle ülkeden tamamen çekilme sürecini başlattı.

Türkiye'nin Dev Markasından Beklenmedik Karar: 10 Yıldır Aktif Olduğu Ülkeden Çekildi: 35 Mağazasını Apar Topar Kapatıyor - Resim : 1
Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı

35 MAĞAZASINI APAR TOPAR KAPATIYOR

Markanın internet sitesinde yer alan "faaliyet gösterilen ülkeler" listesinden Ukrayna'nın çıkarıldığı görüldü. Ülkede şuan için bazı mağazalar faaliyet gösteriyor ancak 35 mağazanında apar topar kapatılacağı ifade edildi.

English Home, 2010'dan bu yana yurt dışı yatırımlarını hızla artırarak Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da önemli bir büyüme kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ukrayna Türkiye
Son Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı! Mesken Kiralarından Kesinti Yapılacak mı? Bakanlık Açıkladı! Mesken Kiralarından Kesinti Yapılacak mı?
Yatırımcılar Dikkat! Kripto Paralara Trump Darbesi: Finansal Kriz Başladı Kripto Paralarda Rekor Çöküş! Kriz Başladı
Galatasaray'da Ayrılık Depremi! Resmen Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu Gibi Yollarlar Bombayı Patlattı! Kerem Gibi Yollayacaklar
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Battı!
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı