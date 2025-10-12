Türkiye'nin Dev Markasından Beklenmedik Karar: 10 Yıldır Aktif Olduğu Ülkeden Çekildi: 35 Mağazasını Apar Topar Kapatıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket 35 mağazasını apar topar kapatma kararı aldı.

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home English Home, 2010 yılında yurt dışı açılımına Ukrayna ile başlamış ve kısa sürede 35 mağazaya kadar ulaşmıştı. Ancak dev marka radikal bir kararla Ukrayna pazarından ayrılma kararı aldı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre şirket, "pazar koşulları ve operasyonel zorluklar" gerekçesiyle ülkeden tamamen çekilme sürecini başlattı.

Markanın internet sitesinde yer alan "faaliyet gösterilen ülkeler" listesinden Ukrayna'nın çıkarıldığı görüldü. Ülkede şuan için bazı mağazalar faaliyet gösteriyor ancak 35 mağazanında apar topar kapatılacağı ifade edildi.

English Home, 2010'dan bu yana yurt dışı yatırımlarını hızla artırarak Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da önemli bir büyüme kaydetmişti.

