Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak

Piyasaya büyük bir yatırımla giren hatta bir dönem Toyota'yı satın alacağı konuşulan Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto iflas bayrağını çekti. Bu karar şok etkisi yaratırken, 10 bin çalışanın geleceği belirsiz halde. Aynı zamanda firmanın bu yılki üretim hedeflerinin çok gerisinde kaldığı ifade edildi. İşte son dakika iflas haberinin detayları...

Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz otomotiv sektörünü de derinden etkilemiş durumda. Özellikle artan rekabet ve ham madde fiyatlarındaki ciddi artış şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor. Son olarak yaklaşık 10 bin çalışanı bulunan Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto, iflas bayrağını çekti.

DÜNYACA OTOMOTİV DEVİ BATTI

Çin basınında yer alan haberlere göre, şirket birkaç ay önce iflas başvurusunda bulundu ancak bu talep ilk etapta reddedildi. Son gelişmelerle birlikte resmî iflas sürecinin başlatıldığı bildirildi.

ÜRETİMDEKİ AKSAKLIKLAR SONLARINI GETİRDİ

Tayland hükümetiyle yapılan anlaşmaya göre Neta'nın 2025 yılı içinde 19 bin elektrikli araç üretmesi gerekiyordu. Ancak şirket şu ana kadar yalnızca 4 bin adet üretim gerçekleştirebildi. Üretimdeki bu düşüş ise sonlarını getirmiş oldu.

Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak - Resim : 1
Dünyaca ünlü otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Uzmanlara göre Neta Auto'nun iflası, yalnızca bir şirketin çöküşü değil; aynı zamanda Çin'in elektrikli araç pazarındaki acımasız rekabetin ve küresel regülasyon baskılarının otomotiv sektöründe yeni bir dönemi başlattığının işareti. Gözler ise şirkette çalışan 10 bine yakın çalışana çevrildi. Çalışanların durumu henüz netlik kazanmış değil.

Yatırımcılar Dikkat! Kripto Paralara Trump Darbesi: Finansal Kriz BaşladıYatırımcılar Dikkat! Kripto Paralara Trump Darbesi: Finansal Kriz BaşladıEkonomi
Elektrik Tüketiminde Yeni Dönem! Ocak Ayında Devreye Girecek: Faturalar Yüzde 60 ZamlanacakElektrik Tüketiminde Yeni Dönem! Ocak Ayında Devreye Girecek: Faturalar Yüzde 60 ZamlanacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İflas Elektrikli Otomobil
Son Güncelleme:
Elektrik Tüketiminde Yeni Dönem! Ocak Ayında Devreye Girecek: Faturalar Yüzde 60 Zamlanacak
Dikkat! Faturalara Yüzde 60 Gizli Zam
Yatırımcılar Dikkat! Kripto Paralara Trump Darbesi: Finansal Kriz Başladı
Kripto Paralarda Rekor Çöküş! Kriz Başladı
Milli Ara Sonrası Tedesco'nun Kaderi Belli Olacak! Fenerbahçe'yi Bekleyen Zorlu Maraton: Ya Devam Ya Da Hazin Son...
Milli Ara Sonrası Tedesco'nun Kaderi Belli Olacak!
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!