Elektrik Tüketiminde Yeni Dönem! Ocak Ayında Devreye Girecek: Faturalar Yüzde 60 Zamlanacak

Yıllık elektrik tüketim sınırının 5.000 kWh'den 3.000 kWh'ye düşürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor. EMO Başkanı Mahir Ulutaş, Enerji Bakanlığı'nın "devlet destek veriyor" açıklamasının doğru olmadığını ifade etti.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener ise bu sınırın düşürülmesiyle birlikte anormal tüketim artışların önüne geçmek için bir denge düzenlemesinin sağlanmış olacağını belirtti.

OCAK AYINDA DEVREYE GİRECEK! FATURALAR YÜZDE 60 ZAMLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yıllık 5.000 kWh olan elektrik tüketim kademesini 3.000 kWh'ye düşürme kararı, enerji sektöründe tartışma konusu oldu. Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme ile, yüksek tüketiciler elektriği gerçek maliyetinden öderken, dar gelirli vatandaşların mevcut devlet desteğinden yararlanmaya devam etmesi hedefleniyor. Bu düzenleme abonelerin yüzde 15'nin direkt olarak etkilemiş olacak. Aynı zamanda uzmanlar elektrik faturalarının yüzde 60 oranında artacağı öngörüsünde.

'DEVLET DESTEK VERİYOR' SÖYLEMİ YANILTICI

Mahir Ulutaş, Bakanlığın "devlet destek veriyor" söyleminin gerçeği yansıtmadığını savundu. Mevcut sistemde 5.000 kWh altındaki abonelerin ulusal tarifeden, üstündekilerin ise borsadaki elektrik fiyatına göre faturalandırıldığını belirten Ulutaş, "Bakanlığın 'devlet destek veriyor' ifadesi, borsadaki fiyatla ulusal tarife arasındaki farktan kaynaklanıyor. Ancak burada elektriğin gerçek fiyatı olarak borsa fiyatının kabul edilmesi varsayımı oldukça sorgulanabilir. Dolayısıyla bu destek söylemi aslında yanıltıcıdır" ifadelerini kullandı.

EMO'nun hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin ısıtma ve soğutma hariç sadece temel ihtiyaçları (buzdolabı, fırın, aydınlatma vb.) için aylık 230 kWh, yani yıllık yaklaşık 2.760 kWh tüketim gerekiyor.

Mahir Ulutaş, "Bu sınıra doğru çekilen limit, dört kişilik bir ailenin insanca yaşaması için gereken asgari tüketimi bile kapsar hale geldi. Dolayısıyla artık 3.000 kilovatsaatlik sınır da büyük bir kesimi etkileyecek" sözlerini sarf etti.

HUKUKİ SÜREÇ VE 'TUZAK' İDDİALARI GÜNDEMDE

EMO Başkanı, 5.000 kWh'lik ilk sınır uygulamasına karşı zaten dava açtıklarını, dava sonuçlanmadan sınırın 3.000 kWh'ye çekilmesinin hukuken sorunlu olduğunu ifade etti. Ulutaş, yeni düzenlemeyle ilgili de yeni bir dava açacaklarını duyurdu.

DÜZENLEMENİN TEMEL AMACI NE?

Yeni düzenlemenin temel amacı, piyasa fiyatının altında elektrik verilerek sağlanan devlet teşvikinden yüksek tüketicilerin daha az faydalanmasını sağlamak. Akyener, eski sistemde çok tüketenlerin teşvikten daha fazla yararlandığını ve ilk olarak getirilen 5.000 kWh sınırının ise yalnızca yüzde 2.5-3'lük bir kesimi kapsadığını hatırlatıyor.

