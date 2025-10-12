İngiliz Sağlık Altyapısı Türk Firmaya Emanet: İngiltere ile 6.4 Milyar TL’lik Anlaşma İmzalandı

Yerli sağlık teknolojileri üreticisi Oncosem, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin açtığı 115 milyon sterlinlik ihalede teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi seçilerek büyük bir başarıya imza attı. NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket olan Oncosem, ilk yıl 1.4 milyar TL’lik alım anlaşmasıyla Türkiye’nin medikal teknolojilerdeki gücünü dünyaya taşıdı.

Son Güncelleme:
İngiliz Sağlık Altyapısı Türk Firmaya Emanet: İngiltere ile 6.4 Milyar TL’lik Anlaşma İmzalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yerli sağlık teknolojileri üreticisi Oncosem, İngiltere’deki şirketi Oncosem UK şirketi ile, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından açılan ‘Needle-Free Connection Systems and Associated Products 2025’ ihalesinde teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi olarak seçildi.

İLK YILA 1.4 MİLYAR TL

Toplam ihale bütçesi 115 milyon sterlin (6.4 milyar TL) olarak belirlenirken, anlaşma süresi 2+2 yıl oldu. NHS ağına bağlı 700’ün üzerinde hastanenin ihtiyacının karşılanacağı bu anlaşmada, ilk yıl için yaklaşık 25 milyon Sterlin (1.4 milyar TL) tutarında alım planlanıyor.

Türk medikal sektöründe bir ilk olan bu anlaşma ile Oncosem UK Limited aracılığıyla NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket unvanı Oncosem’e ait oldu. Oncosem’in, yüzde 95 yerlilik oranıyla Türkiye’de üretilen ve ven valfi pazarının yüzde 70’ini karşılayan IVEIN markasının bu süreçte kilit rol oynadığı belirtildi.

Oncosem Yönetim Kurulu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “NHS gibi dünyanın en saygın sağlık kurumlarından biriyle tedarik anlaşması imzalamak, yalnızca Oncosem için değil, Türkiye’nin medikal teknolojilerde geldiği seviyenin göstergesidir. NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yerli üretim gücümüzün dünya standartlarını yakaladığının en somut kanıtıdır.”

Sağlıkta Kriz Derinleşiyor! Bir Şehir Hastane BekliyorSağlıkta Kriz Derinleşiyor! Bir Şehir Hastane BekliyorGüncel
Trump'ın Kalp Yaşı Ortaya Çıktı! Sağlık Durumu Spekülasyonlara Yol AçıyorduTrump'ın Kalp Yaşı Ortaya Çıktı! Sağlık Durumu Spekülasyonlara Yol AçıyorduDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen Açıkladı Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar
Sergen Yalçın Serdal Adalı'ya Raporunu İletti: Beşiktaş Fenerbahçe'ye Teklif Yapacak! Hayırlı Uğurlu Olsun Beşiktaş, Fenerbahçe'ye Resmen Teklif Yapacak
Peş Peşe İçtiği İlaçlar Hayatını Altüst Etti! Karın Ağrısıyla Başladı, Karaciğer Nakliyle Bitti Peş Peşe İçtiği İlaçlar Hayatını Altüst Etti, Karın Ağrısıyla Başladı, Karaciğer Nakliyle Bitti
Murat Kurum’dan Dikkat Çeken Video: ‘En Güzel Örneklerinden Biri’ Diyerek Paylaştı Murat Kurum, ‘En Güzel Örneklerinden’ Diyerek Paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!
AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem