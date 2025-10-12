Peş Peşe İçtiği İlaçlar Hayatını Altüst Etti! Karın Ağrısıyla Başladı, Karaciğer Nakliyle Bitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esenyurt'ta bilinçsiz ilaç kullanımının sonu hastanede bitti. Kübra Yılmaz'ın karnında hissettiği ağrıyı dindirmek amacıyla önce bir ağrı kesici almasının ardından kısa süre içinde bir tane daha ağrı kesici içti.

Peş peşe iki ağrı kesici içti

İlaçları içtikten sonra fenalaşan Yılmaz’a acilde yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği belirtileri gösterdiği anlaşıldı. Yılmaz, hemen yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakıma kaldırıldı

KARACİĞER NAKLİ OLDU

Yılmaz için Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi'ne acil olarak kadavra organı talebinde bulunuldu. Altıncı günün sonunda beyin ölümü gerçekleşmiş bir donörden alınan karaciğer, gece saatlerinde uçakla hastaneye getirildi. Yılmaz, gece saatlerinde başarılı bir nakil ameliyatı ile yeni karaciğerine kavuştu.

"BU DURUMA DÜŞMEK İNSAN İÇİN ŞOK EDİCİ"

Yaşadığı süreci anlatan Kübra Yılmaz, "Ağrıyı kesmek için iki tane ağrı kesici aldım, ancak sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Ailem beni hastaneye getirmiş ve uyandığımda hastanedeydim. Bu kadar basit bir ilaç kullanımının bu kadar ciddi bir sonuca yol açması beni çok şaşırttı. Şok oldum ve çok korktum” dedi.

Kaynak: İHA