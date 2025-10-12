Güllü’nün Ölmeden Önce Çekilen Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı, ‘Sesi Kıs’ Mesajının Sırrı Çözüldü, Kızı Açıkladı

Ölümü sanat dünyasını yasa boğarken şüphe uyandıran sanatçı Güllü’nün ölmeden 1 saat önce çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Güllü’nün kızı ile birlikte şarkı dinlediği ve salonda oturduğu görüldü. Güllü’nün kızı annesi ile arasındaki gündem olan 'Sesi kıs' mesajının perde arkasını anlattı. Oğlu ‘gizli geçit’ iddialarını yanıtladı. İşte son detaylar…

Güllü'nün Ölmeden Önce Çekilen Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı, 'Sesi Kıs' Mesajının Sırrı Çözüldü, Kızı Açıkladı
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 27 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün şüpheli bulunan ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Adli Tıp raporunda 3.5 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.

Güllü'nün yeni görüntüsü ortaya çıktı
Güllü'nün yeni görüntüsü ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güllü’nün hayatını kaybettiği geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte salonunda televizyon karşısında oturduğu görüntüler dikkat çekti.

Ani ölümü büyük yankı uyandırırken, olaydan kısa bir süre önce çekildiği belirtilen görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde, Güllü’nün evde kızı ve bir arkadaşıyla şarkı söyleyip dans ettiği anlar yer aldı.

Hayatını kaybetmeden 1 saat öncesinde çekilmiş
Hayatını kaybetmeden 1 saat öncesinde çekilmiş

Olay gecesi evde bulunan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümü sonrasında yeni açıklamalar yaptı. Kardeşi Yağız Gülter ile yaşadıkları acının sosyal medya baskısı nedeniyle ikiye katlandığını söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter, o geceye dair detayları paylaştı.

“ACIMIZI BİLE YAŞAYAMADIK”

Sabah’a konuşan Tuğyan Ülkem, olay anını şu sözlerle anlattı: Evde sadece annem, ben ve arkadaşım Sultan vardı. Annem o gece üç şişe alkol aldı. Biz ise hiçbir madde kullanmadık. Annem neşeliydi, birlikte şarkı söyleyip dans ediyorduk. Bir anda yüksek bir ses duydum, döndüğümde annem yoktu.

Güllü'nün düştüğü pencere
Güllü'nün düştüğü pencere

Güllü’nün pencereden düştüğü sırada odada olmadığını söyleyen Tuğyan, o anki panikle dışarı fırladığını, ancak anahtarı unuttuğu için kapıyı açamadığını belirtti.

Güllü’nün oğlu Yağız Gülter ise İstanbul'da olduğu sırada olaydan haberdar olduğunu ve görüntüleri polise ilk teslim edenin kendisi olduğunu söyledi.

Güllü'nün oğlu Yağız Gülter
Güllü’nün oğlu Yağız Gülter

"SESİ KIS MESAJI BİZİM EV İÇİ İLETİŞİMİMİZDİ"

Güllü’nün vefatından önce kızıyla mesajlaştığı da ortaya çıkmıştı. “Sesi kıs” mesajı sosyal medyada çok konuşulmuş, olayla ilişkilendirilmişti. Ancak Tuğyan bu mesajın ev içi iletişimlerinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Annemle aynı evde olsak da sürekli mesajlaşırdık. Bu, o geceye özgü bir durum değildi” dedi.

KAMERA SİSTEMİ TORUN İÇİNDİ

Evdeki kamera sisteminin güvenlik amacıyla değil, Güllü’nün torununu izlemek için kurulduğu açıklandı. Avukat Rahmi Çelik, sistemin Güllü’nün oğlu Yağız tarafından hediye edildiğini ve evde yaşanan herhangi bir gerilime dair bir kayıt bulunmadığını vurguladı.

Ölmeden saniyeler önceki görüntüsü
Ölmeden saniyeler önceki görüntüsü

BAŞKA BİRİNE AİT DNA TESPİT EDİLMEDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor da kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre Güllü’nün vücudundan ve özellikle tırnak altlarından alınan örneklerde başka bir kişiye ait DNA'ya rastlanmadı.

GİZLİ GEÇİT İDDİALARI

Olayla ilgili ortaya atılan “gizli geçit” gibi iddiaları da yalanlayan Yağız Gülter, olayın ardından sabah saatlerinde eve girebilmek için terasa çıkıp mutfak camını kırarak içeri girdiklerini ve tüm sürecin polis kayıtlarında yer aldığını söyledi.

AİLENİN AVUKATI: “GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK”

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, adli tıptan gelen raporun net olduğunu belirterek, “Otopsi sırasında alınan örneklerde Güllü Hanım dışında başka bir DNA profiline rastlanmamıştır. Bu, olayda dış müdahale olmadığını destekleyen önemli bir bulgudur. Maddi gerçeğin çok yakında netleşeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

