Murat Kurum’dan Dikkat Çeken Video: ‘En Güzel Örneklerinden Biri’ Diyerek Paylaştı

Üsküdar'da kentsel dönüşümle yenilenen Özevim Sitesi'nde 250 hak sahibi, depreme dayanıklı, modern ve çevre dostu konutlarına kavuştu. Bakan Murat Kurum projeyi, “alan bazlı dönüşümün en güzel örneklerinden biri” olarak tanımlarken, hak sahipleri duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar’da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen Özevim Sitesi’nin tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 250 hak sahibinin yeni, güvenli ve çevre dostu konutlarına kavuştuğunu belirten Kurum, projeyi “Alan bazlı dönüşümün en güzel örneklerinden biri” olarak nitelendirdi.

Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Üsküdar’da Özevim Sitesi, #YarısıBizden ile yeniden doğdu. Alan bazlı dönüşümün” en güzel örneklerinden biri olan sitemizde 250 hak sahibimiz yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evlerine kavuştu. TOKİ yaparsa, işte böyle yapar

‘YUVALARIMIZA GERİ GELDİK’

Video paylaşımda konuşan hak sahibi olan Ramazan Kartal, “Oturup bir kenarda ağlayanı da var, eliyle binanın sağına soluna dokunup o duygusal anı yaşayan da var. Bizler yuvalarımıza tekrar geldik” dedi.

Hak sahibi Yalçın Özer ise şunları söyledi: “Önceki halini düşünüyoruz tabi bir de şimdiki halini görüp yaşayınca, iki durumu da kıyaslayınca binalarımızın sağlamlığı her açıdan çok memnunuz.”

Kaynak: Haber Merkezi

Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
