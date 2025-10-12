Ev Sahiplerinden Kiracılara Sessiz Tuzak! ‘Zam’ Oyunu İfşa Oldu: İlanları Geri Çekiyorlar

Kiralık konut ilanlarını çeken ev sahiplerinin sayısındaki artış ve kiralık konut ilanlarının bir anda azalması büyük ‘zam’ oyununu gözler önüne serdi. Emlak danışmanları yeni yıl zammını bekleyen ev sahiplerinin fiyatları yükseltme niyetiyle ilanları geri çektiklerini, bunun fırsatçılık olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Son yıllarda enflasyonla birlikte hızla yükselen kira fiyatları, Ekim ayı itibarıyla daha kontrollü bir seviyeye inmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, konut ve iş yeri kira artış oranı Ekim ayında yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Bazı ev sahiplerinin ve fırsatçıların, yılbaşında beklenen maaş artışlarını bahane ederek kiralık konut ilanlarını geri çekmeleri ve zamma hazırlık yapmaları dengeleri karıştırdı.

İLANLAR GERİ ÇEKİLİYOR

Gayrimenkul sektöründen edinilen bilgilere göre, yaz aylarında 300 bin seviyesine ulaşan kiralık konut ilanları, şu anda 205 bine kadar gerilemiş durumda. Bu düşüşün arkasında bazı ev sahiplerinin ilanlarını geçici olarak kaldırıp, ocak-şubat aylarında asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamların ardından yeni, daha yüksek fiyatlarla ilan yayınlama planı olduğu konuşuluyor.

“BU AÇIKÇA FIRSATÇILIK”

Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, bir emlak danışmanı süreci şöyle özetledi: Yıl sonuna yaklaşırken kiralık ilanlar tek tek geri çekiliyor. Yeni yıl zammını bekleyen ev sahipleri, fiyatları yükseltme niyetinde. Bu açıkça fırsatçılık ama yasal olarak buna doğrudan müdahale edemiyoruz.

Kadıköy’de ortalama kira bedeli 68 bin TL'ye ulaştı

ESENYURT EN UYGUN İLÇE

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Eylül 2025 verilerine göre yapılan analizde, İstanbul ilçeleri arasında en yüksek kira Kadıköy’de ölçüldü. İlçede ortalama kira bedeli 68 bin TL'ye ulaştı. Sarıyer ve Bakırköy onu takip eden ilçeler olurken, Esenyurt 19 bin TL ile en düşük kira ortalamasına sahip ilçe oldu.

Türkiye genelinde ortalama kira 22 bin TL olurken, İstanbul bu alanda 33 bin TL ile yine lider konumda.

BAKANLIKTAN FIRSATÇILARA SİNYAL

Konut ilanlarındaki fahiş artışlara karşı Ticaret Bakanlığı, denetimleri yapay zeka destekli programla devam ediyor.

İlan portallarında yapay zekâ destekli sistemlerle çalışan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ve Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) sayesinde Bakanlık, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan bir ev ilanında usulsüzlük tespit ettiğini ve mal sahibine idari ceza uygulandığını duyurmuştu. Ayrıca 2025 yılı boyunca toplamda 1.416 kişiye 172 milyon TL idari para cezası kesildiği bilgisi de paylaşılmıştı.

Kaynak: Türkiye gazetesi

