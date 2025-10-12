İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın da altın stokladığını belirterek yatırımcıya fiziki altın alma tavsiyesinde bulundu. Altın alımında gram yerine çeyrek ve Cumhuriyet altınlarının tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Memiş “Gram altında işçilik maliyeti var, darphanede üretilen çeyrek, yarım ve tam altınlarda ise bu yok” diyerek uyardı. Memiş, piyasalardaki fiyat düşüşlerinin yatırımcı için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımlarını altına yapanlara kritik önerilerde bulundu. Mevcut fiyat seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların fiziki altın alımına yönelmeleri gerektiğini söyledi.

İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ - Resim : 1
Yatırımcılara fiziki altını önerdi

“FİYATLAR YÜKSEK, DÜZELTME BEKLENMELİ”

Altın alacaklara net bir tavsiyede bulunan İslam Memiş, "Her zaman fiziki altından yanayım. Kâğıt üzerinde işlem yapanlara göre, elinizde gerçek altın tutmanız daha güvenli" dedi.

İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ - Resim : 2
"Elinizde gerçek altın tutmanız daha güvenli"

“MERKEZ BANKASI ALTIN STOKLUYOR”

Devletin yastık altı birikimlere karşı olumsuz yaklaşımını da eleştiren İslam Memiş, “Ekonomi yönetimi fiziki altın alımına sıcak bakmıyor. ‘Yastık altında duran altının devlete katkısı yok’ deniyor. Ancak aynı yönetim Merkez Bankası eliyle altın stokluyor. O halde vatandaş niye alım yapmasın?” diyerek tepki gösterdi.

İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ - Resim : 3
"Merkez Bankası eliyle altın stokluyor"

“DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI”

Nefes gazetesinden Emel Yiğit’e konuşan Memiş, piyasalardaki fiyat düşüşlerinin yatırımcı için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşlerin “savaş değil, manipülasyon fiyatlaması” olduğunu ifade eden Memiş, ons altında 3.900, 3.800 ve 3.720 dolar seviyelerinin önemli destek noktaları olduğunu belirtti.

İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ - Resim : 4
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

“ZARARA YOL AÇABİLİR”

Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, altın alımında gram yerine çeyrek ve Cumhuriyet altınlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. “Gram altında işçilik maliyeti var, darphanede üretilen çeyrek, yarım ve tam altınlarda ise bu yok. Şu an insanlar sadece fiyata bakıyor ama bu yanlış” şeklinde konuştu.

Piyasalarda önümüzdeki dönemde hem yükseliş hem de sert düşüşlerin yaşanabileceğini belirten İslam Memiş, kısa vadeli düşünmenin riskli olacağını dile getirdi.

Kaynak: Nefes gazetesi

Altın Gram Altın Çeyrek Altın İslam Memiş Yatırım
