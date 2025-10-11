Bu Çiçeği Koparan Yandı! 557 Bin TL Cezası Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, “Endemik Türlerin Kontrolü” kapsamında Koçarlı ilçesi Mersinbelen Mahallesi sınırlarında denetim yaptı. Bölgede yalnızca sonbaharda kısa bir süre çiçek açan Sultan Çiğdemi için yapılan kontrollerde, vatandaşlara doğayı koruma konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

557 BİN TL PARA CEZASI

Yalnızca belirli iklim koşullarında yetişen endemik bitki türü Sultan Çiğdemi, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Bu özel bitkiye zarar veren veya koparan kişilere 557 bin 212 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

15 GÜN AÇIK KALIYOR

Yetkililer, Sultan Çiğdemi’nin sonbaharın ilk yağmurlarından sonra çiçek açtığını ve yaklaşık 15 gün boyunca açık kaldığını belirtti. Jandarma ekipleri, bölgede yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, kontrollerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA