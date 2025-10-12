Yatırımcılar Dikkat! Kripto Paralara Trump Darbesi: Finansal Kriz Başladı

Kripto paralarda dalgalanmalar devam ediyor. Özellikle lider kripto para birimi Bitcoin'de düşüş ve inişler peş peşe yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni Çin tarifeleri piyasaları altüst etti. Trump'ın bu kararı sonrası kripto piyasasında bir günde 19 milyar dolarlık pozisyon silinirken, 1,6 milyon yatırımcı tasfiye edildi. Uzmanlar üstüne basa basa uyardı. Finansal kriz yaşanıyor!

Yatırımcılar Dikkat! Kripto Paralara Trump Darbesi: Finansal Kriz Başladı
Kripto para piyasasında deprem yaşanıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik gümrük tarifesi uygulaması kripto para piyasasında 19 milyar dolarlık pozisyon dilinmiş oldu.

Bitcoin ve Ethereum dahil pek çok dijital varlık sert şekilde değer kaybederken, satış dalgası özellikle küçük hacimli altcoinlerde etkisini gösterdi. Veri platformu CoinGlass’a göre, 1,6 milyon yatırımcının pozisyonu otomatik olarak tasfiye edildi.

KRİPTO PARALARDA TARİHİ ÇÖKÜŞ

Yaşanan bu düşüş sonrası milyonlarca yatırımcı 'Büyük bir fonun mu çöktüğü yoksa çok sayıda küçük yatırımcının aynı anda zarara mı uğradı?' sorusunu araştırmaya başladı. Bloomberg’in büyük piyasa yapıcılarla yaptığı görüşmelerde de “büyük bir balina çöküşü”ne dair somut bir kanıt bulunamadı. Bitwise Asset Management yatırım sorumlusu Matthew Hougan, “Ortaklarımız arasında olağan dışı bir kayıp görmedik. Ancak etkilerin ortaya çıkması biraz zaman alabilir” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KARARI PİYASALARI ALTÜST ETTİ

Trump’ın duyuruyu ABD’de tatil günü yapması, Avrupa ve Asya piyasalarının henüz aktif olmaması nedeniyle likiditenin düşük olduğu bir anda satışların zincirleme şekilde büyümesine neden oldu.

Split Capital kurucusu Zaheer Ebtikar, “Altcoinlerde likidite çok düşük. Emir defterinin yalnızca yüzde 5 ila 10’luk kısmında alım-satım var. Aynı anda çok sayıda varlıkta satış olunca piyasa adeta öldü” öngörüsünde bulundu.

Kripto piyasası hafta sonu bir miktar toparlansa da, uzmanlara göre çöküşün tam bilançosu henüz ortaya çıkmadı. Parataxis Capital CEO’su Edward Chin, “Önümüzdeki günlerde bazı fonların battığını veya büyük piyasa yapıcıların ciddi zararlar açıkladığını görebiliriz” uyarısında bulundu.

