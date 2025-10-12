Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı! Mesken Kiralarından Kesinti Yapılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında "Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Bugün bazı yayın organlarında konut kiralarına yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin yolda olduğu ve Meclis’e sunulacak yasa teklifiyle, evini kiraya veren mülk sahiplerine yüzde 20 oranında stopaj kesintisi uygulanması planlandığı iddiası yer almıştı.

