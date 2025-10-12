Ve Sürpriz Yasa Meclis'te! Z Kuşağına Erken Emeklilik Talebi: Dilekçe Resmen Verildi!

EYT'yi kaçıran milyonlarca çalışan gözlerini erken emeklilik düzenlemelerine çevirmiş durumda. Son olarak Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 12 bin 468 dilekçe hakkında kararını açıkladı. Komisyon'a birçok konu ile ilgili talep yağarken, en dikkat çekici olanı ise "Z kuşağı erken emeklilik hakkına kavuşsun" oldu. Gözler ise çıkacak karara çevrildi. İşte erken emeklilik haberinin detayları...

Erken emeklilik için dikkat çeken talep. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 12 bin 468 dilekçe hakkında karar verdi. Birçok konu Komisyon'a iletilirken en dikkat çekici olanı "Z kuşağı erken emeklilik hakkına kavuşsun" oldu.

KOMİSYON'A DİLEKÇE YAĞDI

TBMM Dilekçe Komisyonu'na binlerce dilekçe yağdı. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer talepler işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesine devam edildi. Bunlardan bazıları ise oldukça dikkat çekiciydi.

1- HAYVANDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN İÇERİKLERİNDE YAZMASI

Komisyona gönderilen dilekçelerin 4'te 1'i kadınlardan gelirken, başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Bir vatandaş, gıda, kozmetik, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan hayvansal kökenli maddelerin hangi hayvandan elde edildiğinin içerik kısmında açıkça belirtilmesini zorunlu kılacak bir yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

2- ORMANLARI YAKAN BİREYLERİN KAMU HİZMETLERİNDEN ÖLÜMÜNE KADAR YARARLANAMAMA İSTEĞİ

Komisyon'a başvuran başka bir kişi ise kasten orman yakan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkartılmasını, ölene kadar sağlık dışında hiçbir kamu hizmetinden faydalanamamasını ve mülk edinme hakkının engellenmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını istedi.

3- Z KUŞAĞINA ERKEN EMEKLİLİK TALEBİ

Ayrıca, kamuoyunda 'Z kuşağı' olarak adlandırılan yaş grubunun erken emeklilik hakkına kavuşması ile futbolda deplasmana giden taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle deplasmana gidiş gelişlerin yasaklanması talep edildi.

Televizyonda yayınlanan dizilerin yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasına yönelik talep de başvurular arasında yer aldı. Komisyon'a müracaat eden bir kişi muhtarlıkların kapatılmasını talep ederken başka bir kişi ise muhtarlıklara "muhtar yardımcıları" kadrosunun verilmesini istedi.

Kaynak: AA

