Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı

Rize’nin Çayeli ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil tırla çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, yol trafiğe kapandı.

Son Güncelleme:
Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rize'nin Çayeli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ahmet Okumuş yönetimindeki 16 AIU 111 plakalı otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, Rize yönüne giden D.M. idaresindeki HR-822-HH plakalı tıra çarptı.

Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı - Resim : 1
Otomobilde kurtulan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Nuray Başar da kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Sakarya'da Feci Kaza! Otomobil Takla AttıSakarya'da Feci Kaza! Otomobil Takla AttıGüncel

İstanbul’da Feci Kaza: 16 Yaşındaki Çocuk Faciaya Neden Oldu! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Annesi Yaralıİstanbul’da Feci Kaza: 16 Yaşındaki Çocuk Faciaya Neden Oldu! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Annesi YaralıGüncel

Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal KararYargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal KararEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Rize
Son Güncelleme:
Gürcistan Maçı Öncesi A Milli Takım'da Skandal! Berke Özer Kampı Apar Topar Terk Etti: Sebebi İse Ayrılmasından Daha Bomba A Milli Takım'da Büyük Kriz! Apar Topar Ayrıldı
Niğde'de Tipi Kabusu! Aladağlar'da Kaybolan 4 Öğrenci... Niğde'de Tipi Kabusu! Aladağlar'da Kaybolan 4 Öğrenci...
Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak Sadettin Saran Bekleyen Büyük Krizi Açıkladı
Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme! Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme!
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme! Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme!
Niğde'de Tipi Kabusu! Aladağlar'da Kaybolan 4 Öğrenci... Niğde'de Tipi Kabusu! Aladağlar'da Kaybolan 4 Öğrenci...
İsrail Destekli Çeteler, Gazzeli Ünlü Gazeteciyi Katletti! İsrail Destekli Çeteler, Gazzeli Ünlü Gazeteciyi Katletti!
Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi