Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan Olmadı

Rize'nin Çayeli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ahmet Okumuş yönetimindeki 16 AIU 111 plakalı otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, Rize yönüne giden D.M. idaresindeki HR-822-HH plakalı tıra çarptı.

Otomobilde kurtulan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Nuray Başar da kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Kaynak: AA