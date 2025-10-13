Gazeteci Hakan Tosun'a Saldırı Soruşturmasında Flaş Gelişme!

Gazeteci Hakan Tosun'a saldırı soruşturmasına yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili ilgili 2 kişi tutuklanırken Tosun’un sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Cuma akşamından beri haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı. Ailesiyle en son 10 Ekim'de, İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına giderken yolda darp edilip gasp edildiği belirtilmişti. Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu, üzerinde kimlik ya da belge bulunmadığı ve bilinci kapalı halde hastaneye getirildiği ancak kaydı olmadığı için ailesine ulaşılamadığı bildirilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Hakan Bozyurt, Tosun’un sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bozyurt, saldırının Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi’nde gerçekleştiğini, Tosun’un kimliğinin geç tespit edilmesi nedeniyle ailesine bilgi verilmediğini söyledi. Avukat Bozyurt, soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı: “Dosyada kamera görüntüleri var ancak görgü tanıklarının ifadesi de alınmalı. Bu deliller gerçeğe ulaşmak için çok önemli. Hakan Tosun yalnız değil; bu saldırının hesabı mutlaka sorulacak.”

