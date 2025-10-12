Ankara’da Kuraklık Alarmı! Barajlardaki Doluluk Oranı Endişe Verici Seviyeye Geriledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), barajlardaki son durumu açıkladı. Verilere göre, kentin toplam baraj doluluk oranı yüzde 15,53 seviyesine geriledi. Aktif kullanılabilir su miktarıysa 59 bin metreküp olarak ölçüldü.

Yılın başında barajlara 23 milyon metreküpü aşkın su girişi kaydedilirken, yaz aylarından itibaren düşüş hızlandı. Nisan ayında 38 milyon metreküp ile yılın en yüksek su girişi gerçekleşti, ancak Ekim ayının ilk 10 gününde bu miktar yalnızca 1,4 milyon metreküp seviyesinde kaldı.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

ASKİ verilerine göre, Ankara barajları arasında ciddi farklar dikkat çekiyor. Çamlıdere Barajı yüzde 16,13, Kurtboğazı Barajı yüzde 10,20, Çubuk 2 Barajı ise sadece yüzde 9 doluluk oranına sahip. Türkşerefli Barajı yüzde 5,92 ile en kritik seviyede yer alırken, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla istisna oluşturdu.