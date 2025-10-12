Ankara’da Kuraklık Alarmı! Barajlardaki Doluluk Oranı Endişe Verici Seviyeye Geriledi

ASKİ verilerine göre başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 15,53’e düştü. Yaz aylarından bu yana su girişi dramatik biçimde azalırken, bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 10’un da altına indi.

Son Güncelleme:
Ankara’da Kuraklık Alarmı! Barajlardaki Doluluk Oranı Endişe Verici Seviyeye Geriledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), barajlardaki son durumu açıkladı. Verilere göre, kentin toplam baraj doluluk oranı yüzde 15,53 seviyesine geriledi. Aktif kullanılabilir su miktarıysa 59 bin metreküp olarak ölçüldü.

Yılın başında barajlara 23 milyon metreküpü aşkın su girişi kaydedilirken, yaz aylarından itibaren düşüş hızlandı. Nisan ayında 38 milyon metreküp ile yılın en yüksek su girişi gerçekleşti, ancak Ekim ayının ilk 10 gününde bu miktar yalnızca 1,4 milyon metreküp seviyesinde kaldı.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

ASKİ verilerine göre, Ankara barajları arasında ciddi farklar dikkat çekiyor. Çamlıdere Barajı yüzde 16,13, Kurtboğazı Barajı yüzde 10,20, Çubuk 2 Barajı ise sadece yüzde 9 doluluk oranına sahip. Türkşerefli Barajı yüzde 5,92 ile en kritik seviyede yer alırken, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla istisna oluşturdu.

İstanbul'un Temel Su Kaynağında Alarm! Baraj Doluluğu Dibe Vurduİstanbul'un Temel Su Kaynağında Alarm! Baraj Doluluğu Dibe VurduGüncel

Yağmurlar İşe Yaradı mı? İşte İstanbul’un Baraj Doluluk Oranları...Yağmurlar İşe Yaradı mı? İşte İstanbul’un Baraj Doluluk Oranları...Güncel

İSKİ'den Alarm: İstanbul Baraj Doluluk Oranı Düştü, Kazandere Tehlike SınırındaİSKİ'den Alarm: İstanbul Baraj Doluluk Oranı Düştü, Kazandere Tehlike SınırındaGüncel

Etiketler
Ankara Baraj
Son Güncelleme:
Adli Tıp'tan Flaş Rojin Kabaiş Açıklaması! Kritik Cinsel Saldırı Detayı Adli Tıp'tan Flaş Rojin Kabaiş Açıklaması!
Gürcistan Maçı Öncesi A Milli Takım'da Skandal! Berke Özer Kampı Apar Topar Terk Etti: Sebebi İse Ayrılmasından Daha Bomba A Milli Takım'da Büyük Kriz! Apar Topar Ayrıldı
Akdeniz Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem! Akdeniz Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem!
İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme Montella'dan Dev Ödeme
ÇOK OKUNANLAR
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Dursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukluyor Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu