Akdeniz Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 19.47’de kaydedildiği, merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu ve yerin 6.25 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi