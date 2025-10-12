Akdeniz Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem!
AFAD, Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 19.47’de kaydedildiği, merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu ve yerin 6.25 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-10-12
Saat:19:47:31 TSİ
Enlem:34.80611 N
Boylam:23.87167 E
Derinlik:6.25 km
Detay:https://t.co/Z58wSj8ZGG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: