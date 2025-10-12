Nazilli'de Facia! Topladıkları Mantar Sonları Oldu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormandan topladıkları mantarlarla yemek yapan çiftin yemeği faciayla sonuçlandı. Ertuğrul Salman hayatını kaybederken, eşi Zeynur Salman hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Nazilli'de Facia! Topladıkları Mantar Sonları Oldu!
Aydın’ın Nazilli ilçesinde ormandan topladıkları mantarlarla yemek yapan çift zehirlendi. 62 yaşındaki Ertuğrul Salman yaşamını yitirirken, eşi Zeynur Salman hastanede yoğun bakıma alındı. Olay, Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ertuğrul ve Zeynur Salman çifti bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yedi. Sabah saatlerinde fenalaşan çift için komşuların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Ertuğrul Salman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, bilinci kapalı halde bulunan eşi Zeynur Salman ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

