Meteoroloji Uyardı... 5 İlde Zirai Don Tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir için bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif zirai don uyarısında bulundu. Açıklamada, don olayına bağlı buzlanma riskine de dikkat çekilerek, özellikle tarımsal üretim yapan çiftçilerin ve hassas ürün yetiştiricilerinin gerekli koruyucu önlemleri almalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Meteoroloji, üreticilerin bitki örtüsünü korumak için uygun tedbirleri zamanında alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 'Zirai Don Uyarı Sistemi' ve 'Zirai Don Risk Haritaları' üzerinden güncel hava durumu ve risk değerlendirmelerinin takip edilmesi önerildi.

ZİRAİ DON NEDİR?

Zirai don, tarım ürünlerinin özellikle çiçeklenme veya olgunlaşma döneminde, hava sıcaklığının 0 derecenin altına inmesiyle dokuların donması sonucu meydana geliyor. Bu durum, geçmiş yıllarda birçok üründe ciddi zararlara yol açmıştı.

