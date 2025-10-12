Ankara'da Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak!

Ankara'da bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlikler nedeniyle trafiğe kapatılacak. İl Emniyet Müdürlüğü, kapatılacak yolları duyurdu.

Son Güncelleme:
Ankara'da Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, başkentin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, saat 08.30’dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölümü ile Çapa Sokağı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak kapatılabilecek.

Sürücüler Dikkat! O Güzergah 18 Gün Boyunca Trafiğe KapandıSürücüler Dikkat! O Güzergah 18 Gün Boyunca Trafiğe KapandıGüncel

Ankara’da Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!Ankara’da Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!Güncel

Meclis Harekete Geçti: Trafik İhlaline Ağır Cezalar, Ehliyetler Geri AlınacakMeclis Harekete Geçti: Trafik İhlaline Ağır Cezalar, Ehliyetler Geri AlınacakEkonomi

Etiketler
Ankara Trafik
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık! Sadettin Saran Görevine Son Verdi Sadettin Saran Görevine Son Verdi
Türkiye Avrupa’da 1 Numara! 155 Bin Yıl Süren Telefon Trafiği Türkiye Avrupa’da 1 Numara! 155 Bin Yıl Süren Telefon Trafiği
Pazar Sabahına 4.1 Büyüklüğünde Depremle Uyanan Bölgeye Naci Görür'den Kritik Uyarı: Giderek Geriliyor... Çok Kritik Deprem Uyarısı! Bölge Geriliyor
Samsun'da Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti Samsun'da Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi