Ankara'da Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, başkentin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, saat 08.30’dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölümü ile Çapa Sokağı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak kapatılabilecek.