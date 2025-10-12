Samsun'da Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, kontrolden çıkan odun yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hayati Gün yönetimindeki 55 PP 464 plakalı odun yüklü kamyon, seyir halindeyken Çaltu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Gün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gün’ün cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

