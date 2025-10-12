Bartın'ı Sağanak Vurdu, Irmaklar Taştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın seviyesi ve debisi yükseldi. Hızla akan ırmağın taşma ihtimaline karşı ekipler alarma geçti.

Yağmurun dindiği ve yeniden güneş açtığı kentte, polis ekipleri gece ve gündüz ırmak çevresinde devriye atarak, suyun seviyesini tespit ediyor. Irmaktaki yükselmeleri fotoğraflayan resmi ve sivil ekipleri, belirli saatlerde haber merkezine durumu rapor ediyor.

ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

Sürekli kontrol altında tutulan Bartın Irmağı, Çağlayan piknik alanı mevkisinden taşmaya başladı. Irmak suları piknik alanın önündeki yolu doldurmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından piknik alanı girişine güvenlik şeridi çekilerek, araçların bölgeye girişi yasaklandı.

Kaynak: İHA