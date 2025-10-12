Kanser Hastası Dostlara Büyük Vefa

Batman'da 36 yıl önce vatani görevini yerine getiren arkadaş grubu, kanser hastalığıyla mücadele eden arkadaşlarına moral vermek amacıyla Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir araya geldi.

Kanser Hastası Dostlara Büyük Vefa
Batman Jandarma Komando 1. Alay Komutanlığı'nda 36 yıl önce askerlik görevini yapan grup, 2012 yılından itibaren buluşma programlarını geleneksel hale getirdi.

Bu sene prostat kanserine yakalandığını öğrendikleri arkadaşları Halil Düzen için ilçeye gelen arkadaş grubu, Efteni Gölü'nü kuşbakışı gören Toptepe mevkisindeki bir restoranın bahçesinde görüştü.

Burada sembolik içtima alanı oluşturarak tekmil veren grup, daha sonra eşleri ve çocuklarıyla restorana geçerek askerlik anılarını tazeledi. Grup üyeleri, yanlarında getirdikleri yaşadıkları şehrin meşhur yiyeceklerinden birbirlerine ikram etti.

Halil Düzen, organizasyonu 2012'den sonra geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Bu sene Çanakkale'de toplanacaktık. Her şeyi de hazırlamıştık ama benim rahatsızlığımdan dolayı arkadaşlar son 1 hafta kala değişikliğe gitti. Sağ olsunlar 'Bu sene biz Çanakkale'ye gitmiyoruz, Halil'i görmeye gideceğiz' dediler. Yaklaşık 1 aydır yatıyordum, onların sayesinde bugün ayağa kalktım. Hepsinden Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

