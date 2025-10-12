Türkiye Avrupa’da 1 Numara! 155 Bin Yıl Süren Telefon Trafiği

Türkiye, aylık 493 dakikalık ortalama görüşme süresiyle Avrupa’da zirvede yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 2025 yılının ikinci çeyreğinde aylık ortalama 493 dakikalık mobil kullanım süresiyle Avrupa’nın en çok telefonla konuşan ülkesi olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4'ünün bireysel, yüzde 18,6'sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade etti.

155 BİN YILA DENK GELDİ

Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor" dedi. Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu belirtti. Bir önceki çeyreğe göre mobil trafikte yüzde 8,8, sabit hatlarda ise yüzde 5,8’lik artış yaşandığını aktardı. Uraloğlu, konuşma trafiğinin büyük bölümünü oluşturduğunu vurgulayarak, “Toplam trafiğin yüzde 95,8’i mobilden mobile gerçekleşti” dedi.

Cep Telefonu
