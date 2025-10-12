Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Devrildi! 1'i Çocuk, 11 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadına giden tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada, 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Devrildi! 1'i Çocuk, 11 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 17.00 sıralarında İmamoğlu-Kozan kara yolu Çukurören mevkisinde meydana geldi. Mandalina hasadına giden tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Celal Y. yönetimindeki 01 MC 4875 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 11 kişi yaralandı.

UYARILARA RAĞMEN HIZLI GİTMİŞ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla özel araçlar ve ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sırasında araçta olan bir işçi, sürücünün uyarılara rağmen hızlı gitmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya'da Trafik Kazası! 3 YaralıKütahya'da Trafik Kazası! 3 YaralıYurttan Haberler

Samsun’da Odun Yüklü Kamyon Şarampole Yuvarlandı! Sürücü Hayatını KaybettiSamsun’da Odun Yüklü Kamyon Şarampole Yuvarlandı! Sürücü Hayatını KaybettiYurttan Haberler

Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla BildirilecekTrafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla BildirilecekEkonomi

Etiketler
Adana
Ankara'da Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak! Ankara'da Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak!
İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme Montella'dan Dev Ödeme
Meteoroloji Uyardı... 5 İlde Zirai Don Tehlikesi! Meteoroloji Uyardı... 5 İlde Zirai Don Tehlikesi!
Gürcistan Maçı Öncesi A Milli Takım'da Skandal! Berke Özer Kampı Apar Topar Terk Etti: Sebebi İse Ayrılmasından Daha Bomba A Milli Takım'da Büyük Kriz! Apar Topar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi