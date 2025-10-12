Samsun’da Odun Yüklü Kamyon Şarampole Yuvarlandı! Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, odun taşıyan bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun’da Odun Yüklü Kamyon Şarampole Yuvarlandı! Sürücü Hayatını Kaybetti
Olay, Çaltu Mahallesi civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Hayati Gün idaresindeki 55 PP 464 plakalı kamyon, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Gün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

