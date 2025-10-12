Mardin'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.

Kaza, Şanlı Mahallesi yakınlarından geçen Derik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AEV 344 plakalı araç ile 33 BJK 59 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma da sevk edildi.

Kazada yaralanan A.A. (61), H.A. (62), F.U. (23) ve M.A. (20), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

