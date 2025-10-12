Van'da 25 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Yabancı Uyruklu Hükümlü Yakalandı

Van’ın Gevaş ilçesinde, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu bir hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kuşuk Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucu, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

S.A., yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

