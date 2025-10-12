Tekirdağ’da Motosikletine Usulsüz Siren Takılan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri trafik uygulaması sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçta mevzuata aykırı şekilde siren tertibatı bulunduğu belirlendi.

Geçiş üstünlüğü olmayan bir araca siren sistemi takılması nedeniyle, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücü S.C.'ye ağır para cezası uygulanırken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca, motosiklet de aynı süre boyunca trafikten men edildi.

Kaynak: AA