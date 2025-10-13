Niğde'de Tipi Kabusu! Aladağlar'da Kaybolan 4 Öğrenci...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde Valiliği'nin açıklamasına göre, Demirkazık Dağı Külah mevkisinde Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir" denildi.

Kurtarılan öğrencilerin sağlık durumu iyi.

Öğrenciler JAK ekiplerinin refakatinde kayboldukları Demirkazık Dağı Külah mevkisinden indirildi. Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ne getirilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA