Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt’in kuzeyi ve Trabzon’un iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor

Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği bildirildi.

SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul 19°C, Çanakkale 21°C, Bursa 20°C, Kırklareli 20°C.

Ege: Parçalı ve az bulutlu. İzmir 24°C, Denizli 21°C, Muğla 21°C, Afyonkarahisar 15°C.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıyla başladı

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Antalya 27°C, Adana 26°C, Hatay 26°C, Isparta 19°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Ankara 15°C, Konya 15°C, Eskişehir 16°C, Yozgat 14°C.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, kıyı kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak. Zonguldak 18°C, Düzce 20°C, Sinop 22°C, Bolu 17°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Rize 20°C, Trabzon 20°C, Samsun 20°C, Tokat 17°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Erzurum 8°C, Kars 8°C, Van 16°C, Malatya 18°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ve Siirt’in kuzeyi yağışlı. Diyarbakır 21°C, Gaziantep 22°C, Mardin 20°C, Siirt 21°C.

