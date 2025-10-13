Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

OECD ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin raporunun sonuçları büyük dikkat çekti. Rapor sonuçlarına göre Avrupa’ya giren her 5 sahte üründen 1’i Türkiye kaynaklı ve Türkiye sahte ürün ticaretinde listede ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki ülke ise Çin.

YÜZDE 22’Sİ TÜRKİYE ÇIKIŞLI

Avrupa Birliği’ne gönderilen sahte ürünlerin yüzde 22’sinin Türkiye çıkışlı olduğu bildirildi.

Nefes gazetesinden Merve Şişman’ı haberine göre, gümrüklerde durdurulan sahte ürünlerin yarıya yakınını ilaçlar, kozmetik ürünleri, gıda ve içeceklerden oluşuyor.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ‘Küresel Ticarette Sahtecilik Raporu’ ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala

SAHTE ÜRÜNLERİN YÜZDE 43’Ü İLAÇLAR

“Bu sadece ekonomik değil, doğrudan halk sağlığını tehdit eden bir krizdir” diyerek tepki gösteren Pala’nın sorusuna bakanlık yanıt verdi. Bakanlığın verdiği yanıta göre; 2023’te gümrüklerde durdurulan sahte ürünlerin yüzde 43’ü ilaçlar, kozmetik ürünler, gıda ve içeceklerden oluşuyor. 2024’te yalnızca tıbbi ürünler ve ilaçlara ilişkin 307 olayda, toplam 285.4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Kaynak: Nefes gazetesi