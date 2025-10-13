Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilik

Piyasada sahte ürün imajı ile tanınan Çin’in tahtını riske atacak ülke endişelendirdi. OECD ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin raporuna göre Türkiye, sahte ürün ticaretinde ikinci sırada yer aldı. Avrupa’ya giren her 5 sahte üründen 1’inin Türkiye kaynaklı olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

OECD ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin raporunun sonuçları büyük dikkat çekti. Rapor sonuçlarına göre Avrupa’ya giren her 5 sahte üründen 1’i Türkiye kaynaklı ve Türkiye sahte ürün ticaretinde listede ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki ülke ise Çin.

Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilik - Resim : 1
Avrupa’ya giren her 5 sahte üründen 1’i Türkiye kaynaklı

YÜZDE 22’Sİ TÜRKİYE ÇIKIŞLI

Avrupa Birliği’ne gönderilen sahte ürünlerin yüzde 22’sinin Türkiye çıkışlı olduğu bildirildi.

Nefes gazetesinden Merve Şişman’ı haberine göre, gümrüklerde durdurulan sahte ürünlerin yarıya yakınını ilaçlar, kozmetik ürünleri, gıda ve içeceklerden oluşuyor.

Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilik - Resim : 2
Sahte ürünlerin yüzde 22’sinin Türkiye çıkışlı

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ‘Küresel Ticarette Sahtecilik Raporu’ ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilik - Resim : 3
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala

SAHTE ÜRÜNLERİN YÜZDE 43’Ü İLAÇLAR

“Bu sadece ekonomik değil, doğrudan halk sağlığını tehdit eden bir krizdir” diyerek tepki gösteren Pala’nın sorusuna bakanlık yanıt verdi. Bakanlığın verdiği yanıta göre; 2023’te gümrüklerde durdurulan sahte ürünlerin yüzde 43’ü ilaçlar, kozmetik ürünler, gıda ve içeceklerden oluşuyor. 2024’te yalnızca tıbbi ürünler ve ilaçlara ilişkin 307 olayda, toplam 285.4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Kaynak: Nefes gazetesi

Etiketler
CHP Çin Türkiye Avrupa TBMM
Son Güncelleme:
Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha Göndermeyiz Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı
Anne Babalar Dikkat! Meclis’e Sunuldu: Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak Meclis'e Sunuldu! Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak
Akademisyen Emrah Gülsunar Tekrar Gözaltına Alındı Akademisyen Emrah Gülsunar Tekrar Gözaltına Alındı
Siber Suçlara Dev Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı, 59'u Tutuklandı Yöntemleri Pes Dedirtti!
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı
Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne... Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne...
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek