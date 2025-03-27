Doğum İzninde Geri Sayım Başladı! Masadaki Formül Belli Oldu: Doğum İzni Uzatılıyor

ÇALIŞAN ANNELERİN DOĞUM İZNİ KAÇ AY?

Kadın çalışanların doğum izni süresi, doğum öncesi ve sonrası olmak üzere toplam 16 haftayı kapsıyor. Gebeliğin 40 hafta sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, çalışan anneler genellikle hamileliğin 32. haftasından itibaren izne ayrılıyor. Ancak doğum öncesi kullanılması gereken 8 haftalık iznin 5 haftası, doktor onayı ile doğum sonrasına aktarılabiliyor. Bu durumda, annenin doğum sonrası izni 13 haftaya kadar uzayabiliyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi, "Analık halinde çalışma ve süt izni" başlığı altında bu düzenlemeyi açıkça ifade ediyor. Maddede, "Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta süreyle çalıştırılmaması esastır" ifadesiyle yasal çerçeve çiziliyor.