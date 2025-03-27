Doğum İzninde Geri Sayım Başladı! Masadaki Formül Belli Oldu: Doğum İzni Uzatılıyor
Doğum izninde geri sayım başladı! Türkiye'de doğum artış hızını artırmak için hükümet düğmeye bastı. Doğurganlık oranlarının düşmesiyle birlikte harekete geçen Nüfus Politikaları Kurulu, doğum izninin 1 yıla çıkarılması ve babalara eşit izin verilmesi gibi kritik başlıkları bugün masaya yatırıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye'de doğurganlık oranlarının düşmesi ve nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle hükümet düğmeye bastı. Bu kapsamda oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında toplanacak. Kurulun gündeminde, doğum izninin 1 yıla çıkarılması ve ebeveyn izinlerinde düzenlemeye gidilmesi gibi önemli konular yer alacak. Ayrıca kadın istihdamını desteklemek için evden çalışma modeli de gündeme gelecek.
MASADAKİ FORMÜL BELLİ OLDU! DOĞUM İZNİ UZATILIYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplantıda doğurganlık hızındaki azalmaya karşı oluşturulacak ulusal eylem planı kapsamındaki öneriler ele alınacak. Özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek adımların ön planda olacağı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın daha önce duyurduğu gibi, doğum izninin mevcut 6 aylık süresinin 1 yıla çıkarılması önerisi de kurulun gündeminde yer alacak.
BABALARIN İZNİ EŞİTLENİYOR
Ayrıca, memur ve işçi babalar arasında doğum izni süresi açısından yaşanan farklılıkların giderilmesi planlanıyor. Halihazırda memur babalara verilen 10 günlük doğum izninin, işçi babalar için de geçerli hale getirilmesi bekleniyor.
ÇALIŞMA SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞİYOR
Kadın istihdamının korunması amacıyla, doğum sonrası annelerin evden çalışabileceği uygun meslek gruplarında "home-ofis" sisteminin teşvik edilmesi de gündemdeki maddeler arasında yer alıyor. Bu uygulamanın, annelere hem çalışma hayatını sürdürebilme hem de çocuk bakımını üstlenebilme imkanı tanıması bekleniyor.
ÇALIŞAN ANNELERİN DOĞUM İZNİ KAÇ AY?
Kadın çalışanların doğum izni süresi, doğum öncesi ve sonrası olmak üzere toplam 16 haftayı kapsıyor. Gebeliğin 40 hafta sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, çalışan anneler genellikle hamileliğin 32. haftasından itibaren izne ayrılıyor. Ancak doğum öncesi kullanılması gereken 8 haftalık iznin 5 haftası, doktor onayı ile doğum sonrasına aktarılabiliyor. Bu durumda, annenin doğum sonrası izni 13 haftaya kadar uzayabiliyor.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi, "Analık halinde çalışma ve süt izni" başlığı altında bu düzenlemeyi açıkça ifade ediyor. Maddede, "Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta süreyle çalıştırılmaması esastır" ifadesiyle yasal çerçeve çiziliyor.