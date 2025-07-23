SGK Uzmanı İsa Karakaş Kritik Detayı Açıkladı: Yarı Zamanlı Çalışmada O Hak Kaybedilecek
Doğum ya da evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışmayı tercih eden memurlar, yarım maaş alırken bazı haklarını da kaybediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yarı zamanlı çalışmanın avantajlarının yanı sıra süt izni gibi kritik hakların da kaybedilebileceğini belirterek, memur ve işçilere önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İşçilere 2016 yılında tanınan yarı zamanlı çalışma hakkı, artık memurlar için de geçerli hale geldi. 18 Temmuz 2025 itibarıyla memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu sistemin avantajlarının yanı sıra ciddi hak kayıplarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.
ÇALIŞMA SÜRESİ YARIYA DÜŞÜYOR, MAAŞ DA ÖYLE
Yarı zamanlı çalışma, özellikle doğum ya da evlat edinme sonrası uygulanan bir yöntem. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar görev yapan memurlar, bu süreçte sadece yarım maaş alıyor. Bu durumun en büyük artısı, çalışanlara özel yaşamlarıyla iş hayatları arasında denge kurma imkanı sunması. Ancak Karakaş, ekonomik gerçeklerin altını çizerek, memura yapılan seyyanen zamların 3 dönemdir enflasyonun altında kaldığını ve yarı maaşın birçok memur için ciddi geçim sıkıntısı yaratabileceğini belirtiyor.
SÜT İZNİ HAKKI YARI ZAMANDA YOK
Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden kadın memurlar için önemli bir detay da süt izni. Doğum sonrası annelere tanınan günde 3 saat ve 1,5 saatlik ücretli süt izinleri, yarı zamanlı çalışmayı seçen memurlar için artık geçerli olmayacak. Karakaş, doğum sonrası memurların ya süt izni ya da yarım gün çalışmayı tercih etmek zorunda olduklarını, her iki hakkın birlikte kullanılamayacağını vurguluyor.
KİMLER FAYDALANAMAYACAK?
Her memur bu haktan yararlanamayacak. Karakaş’ın açıklamasına göre, şube müdürü ve üzeri kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı görevde bulunan kamu çalışanları yarı zamanlı çalışma hakkından muaf tutulacak.
ÇALIŞMA SAATİNİ VE GÜNÜNÜ YETKİLİ AMİR BELİRLEYECEK
Kurum içi görev değişikliklerinde ya da farklı bir kuruma geçiş durumlarında da yarı zamanlı çalışma hakkı korunabilecek. Ancak memurun hangi gün ve saatlerde çalışacağı, yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yetkili amir tarafından belirlenecek. Aylıksız izin ya da refakat iznine ayrılan memurlar, bu izinler sona erdikten sonra yarı zamanlı çalışmaya kaldıkları yerden devam edebilecek.
İŞÇİLER İÇİN SÜT İZNİ ZORUNLU VE CEZAİ YAPTIRIMI VAR
Karakaş ayrıca işçilerin süt izni hakkında da önemli bilgiler verdi. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni verilmesinin zorunlu olduğunu, bu iznin yasal bir hak olduğunu ifade etti. Bu hakkı tanımayan işverenlere ise 2023 yılı itibarıyla her bir işçi için 9.302 TL para cezası uygulanıyor.
YA SÜT İZNİ YA DA YARI ZAMANLI HAK KULLANILABİLECEK
Doğum yapan memurlar, analık izin süresi sona erdiğinde hangi haktan yararlanacaklarını (Süt izni mi, yarı zamanlı çalışma mı?) çalıştıkları kuruma dilekçeyle bildirmek zorunda. Karakaş, tercihini yarı zamanlı çalışmadan yana kullanan memura ayrıca süt izni verilmediğini tekrar hatırlattı.