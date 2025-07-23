SGK Uzmanı İsa Karakaş Kritik Detayı Açıkladı: Yarı Zamanlı Çalışmada O Hak Kaybedilecek

İşçilere 2016 yılında tanınan yarı zamanlı çalışma hakkı, artık memurlar için de geçerli hale geldi. 18 Temmuz 2025 itibarıyla memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu sistemin avantajlarının yanı sıra ciddi hak kayıplarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

ÇALIŞMA SÜRESİ YARIYA DÜŞÜYOR, MAAŞ DA ÖYLE

Yarı zamanlı çalışma, özellikle doğum ya da evlat edinme sonrası uygulanan bir yöntem. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar görev yapan memurlar, bu süreçte sadece yarım maaş alıyor. Bu durumun en büyük artısı, çalışanlara özel yaşamlarıyla iş hayatları arasında denge kurma imkanı sunması. Ancak Karakaş, ekonomik gerçeklerin altını çizerek, memura yapılan seyyanen zamların 3 dönemdir enflasyonun altında kaldığını ve yarı maaşın birçok memur için ciddi geçim sıkıntısı yaratabileceğini belirtiyor.