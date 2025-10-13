Z Kuşağından İletişime Dijital Darbe… Telefonda Konuşma Kültürü Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de sabit telefonlar, yalnızca bir iletişim aracı değil; aynı zamanda bir dönemin simgesi, hatta romantizmin taşıyıcısıydı. Özellikle 1960’lı ve 70’li yılların Yeşilçam filmlerinde sabit telefonlar önemli bir figürdü. Türkan Şoray’ın gözleri dolu dolu “Alo” dediği, Ayhan Işık’ın uzaklara bakarak yaptığı telefon konuşmaları, izleyicinin zihninde yer etti. Bu sahnelerde sabit telefon ahizesi, neredeyse bir duygu nesnesine dönüşür, aşk, özlem, sevinç gibi duygular ahize aracılığıyla seyirciye aktarılırdı.

Sabit telefonlar sustukça bir dönem sessizleşti

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ, İLETİŞİM ŞEKİLLENDİ

Zamanla değişen teknolojiyle birlikte iletişim araçları da dönüşmeye başladı. Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla sabit hatlara olan ihtiyaç azaldı. Yeni kuşakların hayatına ise artık sabit telefon hiç girmedi bile. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan 1997 sonrası doğan gençler, sabit telefonun nasıl kullanıldığını bile deneyimlemeden büyüdü. Onlar için telefon görüşmeleri sadece bir fonksiyondan ibaretken, romantik ya da dramatik bir yanı yok.

Bir zamanlar aşklar ahizeden akardı

'ALO' DEĞİL, 'DM’DEN YAZARIM'

Z kuşağının iletişim tercihleri arasında klasik anlamda telefon görüşmesi neredeyse kalmadı. Birçok genç, doğrudan aramayı ‘fazla kişisel’ veya ‘rahatsız edici’ buluyor. Onun yerine mesajlaşma uygulamaları, sesli notlar ve görüntülü konuşmalar tercih ediliyor. Hatta bazı gençler, biri onları doğrudan aradığında neden mesaj atmadığını sorgular noktaya geldi.

Yeşilçam’ın ahizeleri, Z kuşağının emojilerine yenildi

TELEFONU KULAĞA DAYAMAK ARTIK MODASI GEÇMİŞ BİR HAREKET

Eskiden birine telefonla ulaşmak için evin köşesindeki sabit telefonu kullanmak ve uzun uzun konuşmak olağanken, şimdi cep telefonları elde ama kulakta değil. Z kuşağı, telefonla konuşması gerektiğinde bile çoğunlukla hoparlör modunu kullanıyor. Kulaklıklar, kablosuz mikrofonlar ya da doğrudan mesajlaşma gençler için daha pratik ve konforlu bir hale geldi. Gençlerde daha çok ahizeyi kulağa dayayıp özel bir an yaratmak yerine, hız ve verim ön planda.

