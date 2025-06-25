Z Kuşağından Sıra Dışı İş Manifestosu! Tüm Kurallar Sil Baştan… Neler Var Neler

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Z kuşağı olarak adlandırılan 1997-2012 doğumlu gençlerin iş dünyasına ilişkin talepleri dikkat çekti. Köklü bir değişim hedefleyen Z kuşağı iş hayatında maaşın yanı sıra konfor, özgürlük ve iş-yaşam dengesi de arzu ediyor.

UYKU VE OYUN ALANI

Psikolojik konfor, esnek çalışma saatleri ve yaratıcı ofis imkanları bekleyen Z kuşağını talepleri arasında en konuşulanları ise uyku odası, oyun alanı ve atıştırmalık masası gibi talepler.

100 BİN MAAŞ BEKLENTİSİ

Teknolojinin hakimliğini artırdığı yıllarda haftada 5 gün çalışma fikrine sıcak bakmayan Z kuşağı, haftada 4 gün mesai, geri kalan zamanlarda ise kişisel gelişim ya da sosyal etkinliklerle ilgilenmek istiyor. Z kuşağının beklentisi olan maaş aralığı ise 80-100 bin TL aralığında.

İŞVERENLER MEMNUN MU?

Z kuşağın taleplerini değerlendiren işverenlerin bir kısmı bu talepleri gerçekçi bulmazken dijital, yaratıcı ve teknoloji tabanlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ise beklentileri karşılamaya hazır durumda.

Kaynak: Haber Merkezi