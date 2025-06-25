Z Kuşağından Sıra Dışı İş Manifestosu! Tüm Kurallar Sil Baştan… Neler Var Neler
Ekonomik şartlar, popüler meslekler, istihdam oranları yıldan yıla değişirken Z kuşağının iş dünyasına ilişkin talepleri de değişkenlik gösterdi. Masa başı çalışma ortamlarını geride bırakan Z kuşağı, 80-100 bin TL maaş ve haftada 4 gün mesai istiyor.
Z kuşağı olarak adlandırılan 1997-2012 doğumlu gençlerin iş dünyasına ilişkin talepleri dikkat çekti. Köklü bir değişim hedefleyen Z kuşağı iş hayatında maaşın yanı sıra konfor, özgürlük ve iş-yaşam dengesi de arzu ediyor.
UYKU VE OYUN ALANI
Psikolojik konfor, esnek çalışma saatleri ve yaratıcı ofis imkanları bekleyen Z kuşağını talepleri arasında en konuşulanları ise uyku odası, oyun alanı ve atıştırmalık masası gibi talepler.
100 BİN MAAŞ BEKLENTİSİ
Teknolojinin hakimliğini artırdığı yıllarda haftada 5 gün çalışma fikrine sıcak bakmayan Z kuşağı, haftada 4 gün mesai, geri kalan zamanlarda ise kişisel gelişim ya da sosyal etkinliklerle ilgilenmek istiyor. Z kuşağının beklentisi olan maaş aralığı ise 80-100 bin TL aralığında.
İŞVERENLER MEMNUN MU?
Z kuşağın taleplerini değerlendiren işverenlerin bir kısmı bu talepleri gerçekçi bulmazken dijital, yaratıcı ve teknoloji tabanlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ise beklentileri karşılamaya hazır durumda.
Kaynak: Haber Merkezi