İzmir’de Heyecanlandıran Keşif! 1800 Yıllık, 110 Santimetre Boyunda… Kimliği Hakkında 3 Farklı Teori Var

İzmir’de Smyrna Antik Kenti'ndeki kazılara dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Roma dönemine ait 1800 yıllık, 110 santimetre boyunda bir heykelin gövdesi bulundu. Heykelin Hadrianus, Zeus ya da Büyük İskender’e ait olabileceği değerlendiriliyor.

İzmir’in merkezinde yer alan Smyrna Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen yaklaşık 1800 yıllık bir heykel gövdesi gün yüzüne çıkarıldı.

90 santimetre genişliğinde ve 110 santimetre yüksekliğinde olan heykelin, imparator Hadrianus’a, tanrı Zeus’a ya da Büyük İskender’e ait olabileceği değerlendiriliyor.

İzmir'de Heyecanlandıran Keşif! 1800 Yıllık, 110 Santimetre Boyunda… Kimliği Hakkında 3 Farklı Teori Var - Resim : 1
1800 yıllık bir heykel gövdesi ortaya çıkarıldı

HEYKELİN ÜST KISMI EKSİK

Kazı çalışmalarını İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adına yürüten Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, heykelin üst kısmının eksik olduğunu belirterek, “Dolomit taşından yapılmış bu heykelin, MS 2. yüzyıla tarihlendiğini tespit ettik. İnsan boyutlarının üzerinde ve oldukça görkemli. Sahne binasında bir niş içinde sergilenmiş olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

İzmir'de Heyecanlandıran Keşif! 1800 Yıllık, 110 Santimetre Boyunda… Kimliği Hakkında 3 Farklı Teori Var - Resim : 2
MS 2. yüzyıla tarihlendiği tespit edildi

KİMLİĞİ HAKKINDA 3 FARKLI TEORİ

Heykelin kime ait olduğu konusunda araştırmaların sürdüğünü belirten Prof. Ersoy, “İmparator Hadrianus olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak bir tanrı figürü ise, o zaman Zeus olabilir. Ayrıca bazı bulgular ve Smyrna’nın tarihsel bağlamı, heykelin Büyük İskender’e ait olabileceğini de düşündürüyor. İzmir'in kuruluşuyla doğrudan ilişkili bir figür olması bu ihtimali güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

İzmir'de Heyecanlandıran Keşif! 1800 Yıllık, 110 Santimetre Boyunda… Kimliği Hakkında 3 Farklı Teori Var - Resim : 3
Heykelin Hadrianus, Zeus ya da Büyük İskender’e ait olabileceği değerlendiriliyor.

AVRUPA’DA ENDER GÖRÜLEN BİR ESER

Heykelin kimliklendirilmesi sürecine destek veren Fransa’daki Louvre Müzesi’nden heykel uzmanı Ludovic Laugier ise, ilk bakışta figürün Herkül olabileceğini düşündüğünü ancak detaylı incelemelerin ardından Zeus ihtimali üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti.

Laugier, “Heykelin elinde taşıdığı Medusa başı, Zeus’un koruyucu sembollerinden biri olarak biliniyor. Bu tür heykellere Avrupa’daki birkaç müzede rastlamak mümkün ama tiyatro gibi kamusal bir alanda bulunması oldukça nadir bir durum” dedi.

İzmir'de Heyecanlandıran Keşif! 1800 Yıllık, 110 Santimetre Boyunda… Kimliği Hakkında 3 Farklı Teori Var - Resim : 4

UNESCO MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALIYOR

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve özel sektörün destekleriyle sürdürülüyor. Smyrna Antik Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne, “İzmir Tarihi Liman Kenti” başlığı altında dahil edilmişti.

